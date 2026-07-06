Александра Олейникова – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 53) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Бостаде, Швеция.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Японии Моюки Утидзимы (WTA 108). Встреча начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Номой Акуге Нохой, либо с Ирен Бурильо Эскорихуэлой.

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