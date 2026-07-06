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  4. Александра Олейникова – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 июля 2026, 08:54 |
114
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Александра Олейникова – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Бостаде

06 июля 2026, 08:54 |
114
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Александра Олейникова – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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6 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 53) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Бостаде, Швеция.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Японии Моюки Утидзимы (WTA 108). Встреча начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Номой Акуге Нохой, либо с Ирен Бурильо Эскорихуэлой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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