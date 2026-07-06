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  4. Знаменитый клуб решил приобрести Пономаренко и сделать его дублером
Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 23:47 |
2076
3

Знаменитый клуб решил приобрести Пономаренко и сделать его дублером

Матвей узнал, какую роль он может получить в Турции

06 июля 2026, 23:47 |
2076
3 Comments
Знаменитый клуб решил приобрести Пономаренко и сделать его дублером
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Украинский нападающий «Динамо» (Киев) Матвей Пономаренко оказался во главе списка потенциальных кандидатов на усиление атаки турецкого «Галатасарая».

По информации из источника, именно 20-летний украинец в настоящее время рассматривается как один из приоритетных вариантов на роль дублера в линии нападения, а его кандидатура уже фигурировала во внутренних обсуждениях ещё месяц назад.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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А можна окрему рубрику відкрити "Пердіж Олійниченко у Твітері"?
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+4
так автор інфу на Х.. прочитав? чи на твіттері?))
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+1
Знов за рибу гроші 😁
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0
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