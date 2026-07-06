Знаменитый клуб решил приобрести Пономаренко и сделать его дублером

Украинский нападающий «Динамо» (Киев) Матвей Пономаренко оказался во главе списка потенциальных кандидатов на усиление атаки турецкого «Галатасарая».

По информации из источника, именно 20-летний украинец в настоящее время рассматривается как один из приоритетных вариантов на роль дублера в линии нападения, а его кандидатура уже фигурировала во внутренних обсуждениях ещё месяц назад.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.