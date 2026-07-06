Почеттино отреагировал на скандальное решение ФИФА: «Было несправедливо»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поддержал решение ФИФА отменить красную карточку американского нападающего Фоларина Балогуна.

Футболист был удален за жесткий фол в матче с Боснией и Герцеговиной, однако футбольная федерация сняла наказание с игрока.

Балогун не будет отбывать дисквалификацию и сможет сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии, который состоится 7 июля.

«Моя реакция такая же, как и у всех. Я люблю спорт и верю в его этическую чистоту. Мы приветствуем это решение. 99% людей согласны, что эта красная карточка была несправедливой.

Я знаю и люблю Руди Гарсию. Он отличный тренер и прекрасный человек. Конечно, он должен защищать свою команду», – заявил Почеттино.