Почеттино отреагировал на скандальное решение ФИФА: «Было несправедливо»
Тренер сборной США поддержал отмену красной карточки Фоларина Балогуна
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поддержал решение ФИФА отменить красную карточку американского нападающего Фоларина Балогуна.
Футболист был удален за жесткий фол в матче с Боснией и Герцеговиной, однако футбольная федерация сняла наказание с игрока.
Балогун не будет отбывать дисквалификацию и сможет сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии, который состоится 7 июля.
«Моя реакция такая же, как и у всех. Я люблю спорт и верю в его этическую чистоту. Мы приветствуем это решение. 99% людей согласны, что эта красная карточка была несправедливой.
Я знаю и люблю Руди Гарсию. Он отличный тренер и прекрасный человек. Конечно, он должен защищать свою команду», – заявил Почеттино.
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