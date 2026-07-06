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Чемпионат мира
06 июля 2026, 03:35 | Обновлено 06 июля 2026, 03:38
691
0

Почеттино отреагировал на скандальное решение ФИФА: «Было несправедливо»

Тренер сборной США поддержал отмену красной карточки Фоларина Балогуна

06 июля 2026, 03:35 | Обновлено 06 июля 2026, 03:38
691
0
Почеттино отреагировал на скандальное решение ФИФА: «Было несправедливо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поддержал решение ФИФА отменить красную карточку американского нападающего Фоларина Балогуна.

Футболист был удален за жесткий фол в матче с Боснией и Герцеговиной, однако футбольная федерация сняла наказание с игрока.

Балогун не будет отбывать дисквалификацию и сможет сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии, который состоится 7 июля.

«Моя реакция такая же, как и у всех. Я люблю спорт и верю в его этическую чистоту. Мы приветствуем это решение. 99% людей согласны, что эта красная карточка была несправедливой.

Я знаю и люблю Руди Гарсию. Он отличный тренер и прекрасный человек. Конечно, он должен защищать свою команду», – заявил Почеттино.

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ФИФА сборная США по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу Фоларин Балогун Маурисио Почеттино удаление (красная карточка)
Андрей Витренко Источник: Бен Джейкобс
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