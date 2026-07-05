ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение

Нападающий сборной США Фоларин Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии, несмотря на предварительную дисквалификацию.

Ранее ожидалось, что форвард пропустит матч из-за красной карточки. Сам Балогун ещё в понедельник в Сиэтле заявлял, что смирился с наказанием и не рассчитывает сыграть.

По информации Бена Джейкобса, Федерация футбола США не подавала апелляцию на решение, поскольку в ФИФА изначально сообщили, что такой возможности нет.

Впрочем, впоследствии ФИФА воспользовалась своим правом, предусмотренным статьёй 27 дисциплинарного кодекса, и заменила автоматическую дисквалификацию на условное одноматчевое наказание – фол признали таким, который не тянет на красную. При этом красная карточка остается в силе, но Балогун получил разрешение сыграть против Бельгии.

Подобное решение ФИФА уже принимала перед стартом чемпионата мира в отношении капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, который также получил условную дисквалификацию, что позволило ему принять участие в первых матчах турнира.