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  4. Четвертый в истории и первый после Зидана. Чем отличился Фоларин Балогун
Чемпионат мира
02 июля 2026, 10:26 |
71
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Четвертый в истории и первый после Зидана. Чем отличился Фоларин Балогун

Игрок сборной США в одном матче плей-офф ЧМ забил гол и получил красную карточку

02 июля 2026, 10:26 |
71
0
Четвертый в истории и первый после Зидана. Чем отличился Фоларин Балогун
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балогун
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24-летний нападающий сборной США Фоларин Балогун стал четвертым игроком в истории плей-офф чемпионатов мира, в одном матче отличившийся как голом, так и красной карточкой.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины.

В конце первого тайма американец отличился голом, а в середине второго – красной карточкой.

В истории плей-офф мировых первенств этот случай стал лишь четвёртым подобным и первым после финала ЧМ-2006, в котором голом и удалением отметился легендарный Зинедин Зидан.

Также такое «достижение» покорялось двум бразильцам: Гарринче (1962) и Роналдиньо (2002).

Игроки, которые в одном матче плей-офф чемпионатов мира забивали гол и получали красную карточку

  • Фоларин Балогун (США), 2026, 1/16 финала
  • Зинедин Зидан (Франция), 2006, финал
  • Роналдиньо (Бразилия), 2002, четвертьфинал
  • Гарринча (Бразилия), 1962, полуфинал
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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