Четвертый в истории и первый после Зидана. Чем отличился Фоларин Балогун
Игрок сборной США в одном матче плей-офф ЧМ забил гол и получил красную карточку
24-летний нападающий сборной США Фоларин Балогун стал четвертым игроком в истории плей-офф чемпионатов мира, в одном матче отличившийся как голом, так и красной карточкой.
Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины.
В конце первого тайма американец отличился голом, а в середине второго – красной карточкой.
В истории плей-офф мировых первенств этот случай стал лишь четвёртым подобным и первым после финала ЧМ-2006, в котором голом и удалением отметился легендарный Зинедин Зидан.
Также такое «достижение» покорялось двум бразильцам: Гарринче (1962) и Роналдиньо (2002).
Игроки, которые в одном матче плей-офф чемпионатов мира забивали гол и получали красную карточку
- Фоларин Балогун (США), 2026, 1/16 финала
- Зинедин Зидан (Франция), 2006, финал
- Роналдиньо (Бразилия), 2002, четвертьфинал
- Гарринча (Бразилия), 1962, полуфинал
2006 - Folarin Balogun is the fourth player to score a goal and receive a red card in a FIFA World Cup knockout match:— OptaJack⚽️ (@OptaJack) July 2, 2026
🇺🇸Folarin Balogun - 2026 round of 32
🇫🇷Zinedine Zidane - 2006 final
🇧🇷Ronaldinho - 2002 quarter-final
🇧🇷Garrincha - 1962 semi-final
Company. pic.twitter.com/PKKLPY55Sq
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