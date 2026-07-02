Четвертый в истории и первый после Зидана. Чем отличился Фоларин Балогун

24-летний нападающий сборной США Фоларин Балогун стал четвертым игроком в истории плей-офф чемпионатов мира, в одном матче отличившийся как голом, так и красной карточкой.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины.

В конце первого тайма американец отличился голом, а в середине второго – красной карточкой.

В истории плей-офф мировых первенств этот случай стал лишь четвёртым подобным и первым после финала ЧМ-2006, в котором голом и удалением отметился легендарный Зинедин Зидан.

Также такое «достижение» покорялось двум бразильцам: Гарринче (1962) и Роналдиньо (2002).

Игроки, которые в одном матче плей-офф чемпионатов мира забивали гол и получали красную карточку

2006 - Folarin Balogun is the fourth player to score a goal and receive a red card in a FIFA World Cup knockout match:



🇺🇸Folarin Balogun - 2026 round of 32

🇫🇷Zinedine Zidane - 2006 final

🇧🇷Ronaldinho - 2002 quarter-final

🇧🇷Garrincha - 1962 semi-final



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