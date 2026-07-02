ФОТО. Прямая красная. Сборная США осталась в меньшинстве: что случилось?
Фоларин Балогун чуть не сломал соперника
Нападающий сборной США Фоларин Балогун оставил свою команду в меньшинстве против Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
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На 61-й минуте Фоларин в борьбе наступил на ногу Тарику Мухаремовичу, из-за чего босниец подвернул стопу.
Арбитр не сразу разобрался в эпизоде, поэтому обратился к системе VAR.
После просмотра повторов рефери не колебался и показал Балогуну прямую красную карточку за грубый фол.
Фоларин покинул поле, будучи автором пока единственного гола в матче.
ФОТО. Прямая красная. Сборная США осталась в меньшинстве: что случилось?
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