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Чемпионат мира
02 июля 2026, 04:41 | Обновлено 02 июля 2026, 04:43
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0

ФОТО. Прямая красная. Сборная США осталась в меньшинстве: что случилось?

Фоларин Балогун чуть не сломал соперника

02 июля 2026, 04:41 | Обновлено 02 июля 2026, 04:43
550
0
ФОТО. Прямая красная. Сборная США осталась в меньшинстве: что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балогун
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Нападающий сборной США Фоларин Балогун оставил свою команду в меньшинстве против Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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На 61-й минуте Фоларин в борьбе наступил на ногу Тарику Мухаремовичу, из-за чего босниец подвернул стопу.

Арбитр не сразу разобрался в эпизоде, поэтому обратился к системе VAR.

После просмотра повторов рефери не колебался и показал Балогуну прямую красную карточку за грубый фол.

Фоларин покинул поле, будучи автором пока единственного гола в матче.

ФОТО. Прямая красная. Сборная США осталась в меньшинстве: что случилось?

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сборная США по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу ЧМ-2026 по футболу Фоларин Балогун удаление (красная карточка) Тарик Мухаремович
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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