Нападающий сборной США Фоларин Балогун оставил свою команду в меньшинстве против Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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На 61-й минуте Фоларин в борьбе наступил на ногу Тарику Мухаремовичу, из-за чего босниец подвернул стопу.

Арбитр не сразу разобрался в эпизоде, поэтому обратился к системе VAR.

После просмотра повторов рефери не колебался и показал Балогуну прямую красную карточку за грубый фол.

Фоларин покинул поле, будучи автором пока единственного гола в матче.

ФОТО. Прямая красная. Сборная США осталась в меньшинстве: что случилось?