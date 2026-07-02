ВИДЕО. Сборная США вышла вперед: гол Балогуна в конце тайма
Защита Боснии и Герцеговины не выстояла
Нападающий Фоларин Балогун вывел сборную США вперед в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026.
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Игрок французского «Монако» пробил между ног голкиперу на 45-й минуте и открыл счет в поединке.
Отпраздновал взятие ворот Фоларин в стиле легендарного баскетболиста Леброна Джеймса.
На перерыв сборная США ушла при минимальном преимуществе над соперником – 1:0.
ВИДЕО. Сборная США вышла вперед: гол Балогуна в конце тайма
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