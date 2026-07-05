Балогунгейт. Бельгийская федерация ткнула носом ФИФА в ее же правила
Бельгийская федерация удивлена решением ФИФА
Бельгийская футбольная федерация отреагировала на решение ФИФА отменить дисквалификацию американского форварда Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира.
«Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) удивлена решением ФИФА разрешить дисквалифицированному игроку сборной США Фоларину Балогуну сыграть в матче США – Бельгия.
ФИФА основывает свое решение на статье 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Это положение гласит, что Дисциплинарный комитет ФИФА может принять решение о приостановлении действия ранее наложенной дисциплинарной санкции.
Однако статья 66.4 того же Дисциплинарного кодекса ФИФА четко предусматривает, что красная карточка (удаление с поля) автоматически приводит к дисквалификации футболиста на следующий матч, как это было в случае со всеми предыдущими красными карточками, показанными во время этого чемпионата мира по футболу.
Кроме того, и независимо от вышеизложенного, это решение прямо противоречит положениям Регламента чемпионата мира по футболу – 2026, изложенным в статье 10.5:
«Если игрок или представитель команды удалены с поля в результате прямой красной карточки или за повторное предупреждение, они автоматически отстраняются от участия в последующем матче своей команды. Кроме того, могут быть применены дополнительные санкции».
Автоматический характер такого отстранения также был прямо подтвержден в Циркуляре № 16 чемпионата мира по футболу – 2026, который был разослан всем участвующим ассоциациям-членам 12 мая 2026 года.
Это же правило повторяется на каждом совещании по координации матчей чемпионата мира по футболу – 2026 перед каждым матчем и включено во все презентации семинаров чемпионата мира по футболу – 2026.
В целях защиты законных прав всех участвующих команд и защиты основных принципов честной игры в нашем спорте, как на этом чемпионате мира по футболу, так и на будущих турнирах, RBFA изучает все возможные варианты», – гласит заявление RBFA.
Балогун был удален на 64-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0).
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