На Уимблдоне будет новая чемпионка. У четверых есть трофей Grand Slam
Последней экс-победительницей мейджора в Великобритании была Барбора Крейчикова
Уимблдонский турнир в 2026 году получит новую чемпионку в женском одиночном разряде.
Последней теннисисткой, которая уже выигрывала трофей в Великобритании, была Барбора Крейчикова. 5 июля Крейчикова в чешском дерби потерпела поражение от Каролины Муховой.
Помимо Крейчиковой, из экс-победительниц Уимблдона на травяном мейджоре этого сезона также играли Серена Уильямс (поражение в 1-м круге), Елена Рыбакина (поражение в 3-м круге) и Ига Свентек (поражение в 3-м круге).
На Уимблдоне-2026 осталось четыре теннисистки, у которых за карьеру есть трофей Grand Slam – Арина Соболенко, Наоми Осака, Коко Гауфф и Мэдисон Киз. Соболенко и Осака сойдутся между собой в 1/8 финала.
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