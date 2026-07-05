На Уимблдоне будет новая чемпионка. У четверых есть трофей Grand Slam

Уимблдонский турнир в 2026 году получит новую чемпионку в женском одиночном разряде.

Последней теннисисткой, которая уже выигрывала трофей в Великобритании, была Барбора Крейчикова. 5 июля Крейчикова в чешском дерби потерпела поражение от Каролины Муховой.

Помимо Крейчиковой, из экс-победительниц Уимблдона на травяном мейджоре этого сезона также играли Серена Уильямс (поражение в 1-м круге), Елена Рыбакина (поражение в 3-м круге) и Ига Свентек (поражение в 3-м круге).

На Уимблдоне-2026 осталось четыре теннисистки, у которых за карьеру есть трофей Grand Slam – Арина Соболенко, Наоми Осака, Коко Гауфф и Мэдисон Киз. Соболенко и Осака сойдутся между собой в 1/8 финала.