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Уимблдон
05 июля 2026, 18:55 | Обновлено 05 июля 2026, 19:51
972
0

На Уимблдоне будет новая чемпионка. У четверых есть трофей Grand Slam

Последней экс-победительницей мейджора в Великобритании была Барбора Крейчикова

05 июля 2026, 18:55 | Обновлено 05 июля 2026, 19:51
972
0
На Уимблдоне будет новая чемпионка. У четверых есть трофей Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова
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Уимблдонский турнир в 2026 году получит новую чемпионку в женском одиночном разряде.

Последней теннисисткой, которая уже выигрывала трофей в Великобритании, была Барбора Крейчикова. 5 июля Крейчикова в чешском дерби потерпела поражение от Каролины Муховой.

Помимо Крейчиковой, из экс-победительниц Уимблдона на травяном мейджоре этого сезона также играли Серена Уильямс (поражение в 1-м круге), Елена Рыбакина (поражение в 3-м круге) и Ига Свентек (поражение в 3-м круге).

На Уимблдоне-2026 осталось четыре теннисистки, у которых за карьеру есть трофей Grand Slam – Арина Соболенко, Наоми Осака, Коко Гауфф и Мэдисон Киз. Соболенко и Осака сойдутся между собой в 1/8 финала.

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Уимблдон-2026 Барбора Крейчикова Ига Свёнтек Елена Рыбакина Серена Уильямс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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