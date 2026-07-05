Мухова и Крейчикова в чешском дерби определили четвертьфиналистку Уимблдона
Каролина в трех сетах одолела Барбору и ждет победительницу пары Соболенко – Осака
Девятая ракетка мира Каролина Мухова пробилась в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2026.
В четвертом раунде чешка переиграла свою соотечественницу Барбору Крейчикову (WTA 38) за 2 часа и 45 минут.
Уимблдон-2026. 1/8 финала
Каролина Мухова (Чехия) [10] – Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:5, 5:7, 6:3
Это было третье очное противостояние соперниц и первое с 2020 года. Каролина во второй раз одолела Барбору.
Помимо Крейчиковой, Мухова на Уимблдоне также выбила Анастасию Захарову, Чжан Шуай и Мананчаю Савангкаев. Далее у Каролина будет либо Арина Соболенко, либо Наоми Осака.
Мухова стала второй четвертьфиналисткой Уимблдона после Джессики Пегулы, которая ранее в американском дерби прошла Иву Йович.
Каролина продлила винстрик до восьми матчей. Перед стартом Уимблдона Каролина стала чемпионкой соревнований WTA 500 в Бад-Хомбурге.
Мухова проведет восьмой четвертьфинал на турнирах Grand Slam и второй на Уимблдоне.
Фото с матча
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