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  4. Мухова и Крейчикова в чешском дерби определили четвертьфиналистку Уимблдона
Уимблдон
05 июля 2026, 18:29 | Обновлено 05 июля 2026, 18:42
654
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Мухова и Крейчикова в чешском дерби определили четвертьфиналистку Уимблдона

Каролина в трех сетах одолела Барбору и ждет победительницу пары Соболенко – Осака

05 июля 2026, 18:29 | Обновлено 05 июля 2026, 18:42
654
2 Comments
Мухова и Крейчикова в чешском дерби определили четвертьфиналистку Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова
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Девятая ракетка мира Каролина Мухова пробилась в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2026.

В четвертом раунде чешка переиграла свою соотечественницу Барбору Крейчикову (WTA 38) за 2 часа и 45 минут.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Каролина Мухова (Чехия) [10] – Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:5, 5:7, 6:3

Это было третье очное противостояние соперниц и первое с 2020 года. Каролина во второй раз одолела Барбору.

Помимо Крейчиковой, Мухова на Уимблдоне также выбила Анастасию Захарову, Чжан Шуай и Мананчаю Савангкаев. Далее у Каролина будет либо Арина Соболенко, либо Наоми Осака.

Мухова стала второй четвертьфиналисткой Уимблдона после Джессики Пегулы, которая ранее в американском дерби прошла Иву Йович.

Каролина продлила винстрик до восьми матчей. Перед стартом Уимблдона Каролина стала чемпионкой соревнований WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Мухова проведет восьмой четвертьфинал на турнирах Grand Slam и второй на Уимблдоне.

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Каролина Мухова Барбора Крейчикова Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Не про Вімблдон, але з приємного)
Анастасія Соболєва майже у тригодинному трисетовому матчі, який ще й переривали через дощ, таки здолала А. Тубелло у фіналі турніру в німецькому Штутгарт-Файхінгені і завоювала другий поспіль трофей W50!!!
Молодчина!!! Вітаємо!!!
Здоров'я та успіхів надалі! І титулів WTA!)
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+2
Розкішне дербі видали дві чешки, принаймні в перших двох партіях. Щось на кшталт Світоліна - Костюк на РГ. Але чехам повинно бути не так образливо, як тоді було нам, бо в третій партії Крейчикова відчула якісь фізичні проблеми і вже практично догравала. Тож далі йде здоровша тенісистка, а отже, більш реальна претендентка на щось вагоме.
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+2
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