Мухова и Крейчикова в чешском дерби определили четвертьфиналистку Уимблдона

Девятая ракетка мира Каролина Мухова пробилась в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2026.

В четвертом раунде чешка переиграла свою соотечественницу Барбору Крейчикову (WTA 38) за 2 часа и 45 минут.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Каролина Мухова (Чехия) [10] – Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:5, 5:7, 6:3

Это было третье очное противостояние соперниц и первое с 2020 года. Каролина во второй раз одолела Барбору.

Помимо Крейчиковой, Мухова на Уимблдоне также выбила Анастасию Захарову, Чжан Шуай и Мананчаю Савангкаев. Далее у Каролина будет либо Арина Соболенко, либо Наоми Осака.

Мухова стала второй четвертьфиналисткой Уимблдона после Джессики Пегулы, которая ранее в американском дерби прошла Иву Йович.

Каролина продлила винстрик до восьми матчей. Перед стартом Уимблдона Каролина стала чемпионкой соревнований WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Мухова проведет восьмой четвертьфинал на турнирах Grand Slam и второй на Уимблдоне.

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine