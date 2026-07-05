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  4. 18-летний Пьер МУНГЕНГЕ: «Знал о матчах Динамо против Баварии в 75-м году»
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 19:32 |
518
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18-летний Пьер МУНГЕНГЕ: «Знал о матчах Динамо против Баварии в 75-м году»

Пьер Мунгенге знает о Валерии Лобановском и Андрее Шевченко

05 июля 2026, 19:32 |
518
0
18-летний Пьер МУНГЕНГЕ: «Знал о матчах Динамо против Баварии в 75-м году»
ФК Динамо Киев. Пьер Мунгенге
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Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге поделился знаниями об истории киевской команды.

– Немного слышал об истории клуба. Это выдающийся европейский клуб, через который прошли три обладателя «Золотого мяча», имеющий стадион, названный в честь легендарного тренера Валерия Лобановского. Конечно, все футбольные люди понимают роль Андрея Шевченко, Валерия Лобановского в истории европейского футбола. Сейчас во Франции играет Илья Забарный, я знаю, что он воспитанник «Динамо».

Могу также сказать, что знал о матчах киевлян против «Баварии» в 75-м году, это часть истории футбола. В общем, у меня будет прекрасная возможность ознакомиться с историей «Динамо» более подробно.

Пьеру Мунгенге 18 лет, он воспитанник академии «ПСЖ».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ПСЖ Пьер Мунгенге
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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