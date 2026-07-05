18-летний Пьер МУНГЕНГЕ: «Знал о матчах Динамо против Баварии в 75-м году»

Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге поделился знаниями об истории киевской команды.

– Немного слышал об истории клуба. Это выдающийся европейский клуб, через который прошли три обладателя «Золотого мяча», имеющий стадион, названный в честь легендарного тренера Валерия Лобановского. Конечно, все футбольные люди понимают роль Андрея Шевченко, Валерия Лобановского в истории европейского футбола. Сейчас во Франции играет Илья Забарный, я знаю, что он воспитанник «Динамо».

Могу также сказать, что знал о матчах киевлян против «Баварии» в 75-м году, это часть истории футбола. В общем, у меня будет прекрасная возможность ознакомиться с историей «Динамо» более подробно.

Пьеру Мунгенге 18 лет, он воспитанник академии «ПСЖ».