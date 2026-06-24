Украина. Премьер лига24 июня 2026, 22:31 |
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Игорь СУРКИС: «Мунгенге обошелся не дешевле топового игрока»
Игорь Суркис намекнул на стоимость перехода Пьера Мунгенге
24 июня 2026, 22:31 |
1845
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Руководитель «Динамо» Игорь Суркис дал комментарий о финансовой стороне перехода Пьера Мунгенге.
– Трансфер Мунгенге дорого вам обошелся?
– Поверьте мне, он обошелся не меньше, чем если бы я купил топового игрока. Агенты, зарплата парню, компенсация, родители – все это расходы. Он перешел в «Динамо» как свободный агент, но агенты мне душу изрядно выгрызли.
Стоимость Пьера Мунгенге оценивается в 2 млн евро. «Динамо» не платило «ПСЖ» за его трансфер.
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перейшов як вільний агент))
"Да что ты несеш черт побери"