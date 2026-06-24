Игорь СУРКИС: «Мунгенге обошелся не дешевле топового игрока»

Руководитель «Динамо» Игорь Суркис дал комментарий о финансовой стороне перехода Пьера Мунгенге.

– Трансфер Мунгенге дорого вам обошелся?

– Поверьте мне, он обошелся не меньше, чем если бы я купил топового игрока. Агенты, зарплата парню, компенсация, родители – все это расходы. Он перешел в «Динамо» как свободный агент, но агенты мне душу изрядно выгрызли.

Стоимость Пьера Мунгенге оценивается в 2 млн евро. «Динамо» не платило «ПСЖ» за его трансфер.