Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Мунгенге обошелся не дешевле топового игрока»
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 22:31 |
1845
4

Игорь СУРКИС: «Мунгенге обошелся не дешевле топового игрока»

Игорь Суркис намекнул на стоимость перехода Пьера Мунгенге

24 июня 2026, 22:31 |
1845
4 Comments
Игорь СУРКИС: «Мунгенге обошелся не дешевле топового игрока»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Руководитель «Динамо» Игорь Суркис дал комментарий о финансовой стороне перехода Пьера Мунгенге.

– Трансфер Мунгенге дорого вам обошелся?

– Поверьте мне, он обошелся не меньше, чем если бы я купил топового игрока. Агенты, зарплата парню, компенсация, родители – все это расходы. Он перешел в «Динамо» как свободный агент, но агенты мне душу изрядно выгрызли.

Стоимость Пьера Мунгенге оценивается в 2 млн евро. «Динамо» не платило «ПСЖ» за его трансфер.

По теме:
Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ назвал первого летнего новичка
Динамо Киев Игорь Суркис трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ПСЖ трансферы УПЛ Пьер Мунгенге
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 24 июня 2026, 10:23 7
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд

Академию «Руха» ждут большие перемены

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24 июня 2026, 07:14 13
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу

«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко

Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Футбол | 24.06.2026, 17:50
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Бокс | 24.06.2026, 08:57
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Победа Канады и гол Джеко. Расклад от Романа Безуса в группе B
Футбол | 24.06.2026, 20:29
Победа Канады и гол Джеко. Расклад от Романа Безуса в группе B
Победа Канады и гол Джеко. Расклад от Романа Безуса в группе B
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мої джерела в Динамо повідомляють, що сума трансферу склала 65 тисяч гривень. Так що Суркіс дійсно розщедрився
Ответить
0
дивно шо один з кращих в складі Ю-19 ПСЖ і єврокубках Ю-19 перейшов в ДК.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Не менш аби я купив топового футболіста
перейшов як вільний агент))
"Да что ты несеш черт побери"
Ответить
-3
Популярные новости
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 7
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 18
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем