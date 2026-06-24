Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-талант отказался выступать за победителя Лиги чемпионов ради Динамо
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 13:21 | Обновлено 24 июня 2026, 13:29
1875
6

Топ-талант отказался выступать за победителя Лиги чемпионов ради Динамо

«ПСЖ» предлагал Мунгенге новый контракт

24 июня 2026, 13:21 | Обновлено 24 июня 2026, 13:29
1875
6 Comments
Топ-талант отказался выступать за победителя Лиги чемпионов ради Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Французский нападающий Пьер Мунгенге решил перейти в киевское «Динамо».

По информации источника, «ПСЖ», воспитанником которого является Мунгенге, предложил игроку продлить контракт, однако тот ответил отказом и решил принять предложение столичного клуба.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.

По теме:
ЛНЗ подпишет полузащитника из Европы, от него отказались Динамо и Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал форварда-легионера из клуба УПЛ
Бавария сделал запрос по полузащитнику сборной Германии. 100 миллионов евро
Пьер Мунгенге ПСЖ трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Onze Mondial
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Бокс | 24 июня 2026, 04:05 5
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»

Хргович уверен, что сможет победить британца

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24 июня 2026, 07:14 8
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу

«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко

«Они далеко зайдут». Прогноз Маркевича на матч ЧМ Бразилия – Шотландия
Футбол | 24.06.2026, 11:35
«Они далеко зайдут». Прогноз Маркевича на матч ЧМ Бразилия – Шотландия
«Они далеко зайдут». Прогноз Маркевича на матч ЧМ Бразилия – Шотландия
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Футбол | 23.06.2026, 13:02
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Футбол | 24.06.2026, 07:27
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
якщо цей заголовоке мав забайтити мене на коммент, то ок.
мій коммент - Спорт. юа дно, з такими заголовками)
Ответить
+3
Чувак провертае схему:потрапити в Україну і підписати контракт не з Динамо а з ЗСУ.Більше обґрунтованого пояснення його рішення не спостерігається
Ответить
+1
Таки вышибли из меня скупую мужскую слезу.
Ответить
+1
можно принимать ставки: почему он так и не подпишет контракт с Динамо?
1. не отпустили родители
2. испугалась девушка
3. не сошлись в финансах
4. вмешались конкуренты
5. ваш вариант
Ответить
0
Вірний нащадок запорожських козаків...Не зрадив😭😭😭
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
22.06.2026, 14:06 10
Бокс
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 12
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
22.06.2026, 09:51 7
Футбол
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем