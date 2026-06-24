Украина. Премьер лига24 июня 2026, 13:21 | Обновлено 24 июня 2026, 13:29
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Топ-талант отказался выступать за победителя Лиги чемпионов ради Динамо
«ПСЖ» предлагал Мунгенге новый контракт
24 июня 2026, 13:21 | Обновлено 24 июня 2026, 13:29
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Французский нападающий Пьер Мунгенге решил перейти в киевское «Динамо».
По информации источника, «ПСЖ», воспитанником которого является Мунгенге, предложил игроку продлить контракт, однако тот ответил отказом и решил принять предложение столичного клуба.
В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.
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мій коммент - Спорт. юа дно, з такими заголовками)
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