Топ-талант отказался выступать за победителя Лиги чемпионов ради Динамо

Французский нападающий Пьер Мунгенге решил перейти в киевское «Динамо».

По информации источника, «ПСЖ», воспитанником которого является Мунгенге, предложил игроку продлить контракт, однако тот ответил отказом и решил принять предложение столичного клуба.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.