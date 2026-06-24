Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Мунгенге с Динамо
Француз подпишет соглашение на три года
Стало известно, на сколько будет рассчитано соглашение между французским форвардом Пьером Мунгенге и «Динамо». Об этом сообщает Onzemondial.
По информации источника, срок контракта между 18-летним футболистом и киевским клубом составит 3 года. К команде он присоединится на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Суркис готовит еще два трансфера для «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Логан советует Александру завершить карьеру
«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко