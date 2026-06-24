Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Мунгенге с Динамо

Стало известно, на сколько будет рассчитано соглашение между французским форвардом Пьером Мунгенге и «Динамо». Об этом сообщает Onzemondial.

По информации источника, срок контракта между 18-летним футболистом и киевским клубом составит 3 года. К команде он присоединится на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Суркис готовит еще два трансфера для «Динамо».