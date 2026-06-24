Украина. Премьер лига24 июня 2026, 10:45 | Обновлено 24 июня 2026, 10:53
937
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Суркис готовит еще два трансфера для Динамо
Столичный клуб находится в поиске форварда и опорного полузащитника
24 июня 2026, 10:45 | Обновлено 24 июня 2026, 10:53
937
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Президент «Динамо» Игорь Суркис готовит еще два усиления для киевского клуба.
По информации источника, в столичный гранд в ближайшее время планируют подписать форварда и опорного полузащитника.
В прошедшем сезоне «Динамо» заняло четвертое место в Украинской Премьер-лиге, набрав 57 очков, а также завоевало Кубок Украины, в финале со счетом 3:1 обыграв «Чернигов».
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» находится в шаге от подписания Мунгенге.
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