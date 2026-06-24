Суркис готовит еще два трансфера для Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис готовит еще два усиления для киевского клуба.

По информации источника, в столичный гранд в ближайшее время планируют подписать форварда и опорного полузащитника.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло четвертое место в Украинской Премьер-лиге, набрав 57 очков, а также завоевало Кубок Украины, в финале со счетом 3:1 обыграв «Чернигов».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» находится в шаге от подписания Мунгенге.