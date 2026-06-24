Динамо находится в шаге от подписания Мунгенге

Французский нападающий Пьер Мунгенге близок к трансферу из «ПСЖ» в «Динамо».

По информации источника, 18-летний футболист близок к переезду в Киев, стороны практически согласовали контракт. Французу гарантировали достаточное количество игрового времени. Форвард также находился на радарах «Страсбурга» и «Мидтьюлланда».

Соглашение между Пьером Мунгенге и «ПСЖ» подходит к концу 30 июня.

В прошедшем сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.