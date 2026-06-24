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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 10:25 | Обновлено 24 июня 2026, 10:59
1825
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Динамо находится в шаге от подписания Мунгенге

Стороны практически согласовали контракт

24 июня 2026, 10:25 | Обновлено 24 июня 2026, 10:59
1825
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Динамо находится в шаге от подписания Мунгенге
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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Французский нападающий Пьер Мунгенге близок к трансферу из «ПСЖ» в «Динамо».

По информации источника, 18-летний футболист близок к переезду в Киев, стороны практически согласовали контракт. Французу гарантировали достаточное количество игрового времени. Форвард также находился на радарах «Страсбурга» и «Мидтьюлланда».

Соглашение между Пьером Мунгенге и «ПСЖ» подходит к концу 30 июня.

В прошедшем сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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