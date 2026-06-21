Киевское «Динамо» может усилить линию атаки перспективным французским нападающим Пьером Мунгенге.

По имеющейся информации, украинский клуб заинтересован в подписании 19-летнего футболиста, который в ближайшее время получит статус свободного агента после завершения сотрудничества с «Пари Сен-Жермен».

В прошлом сезоне Мунгенге выступал за команду «ПСЖ» U-19, где продемонстрировал впечатляющую результативность: в 35 матчах нападающий забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

Форвард также имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Франции различных возрастных категорий — U-17, U-18 и U-20.

Трансферная стоимость талантливого нападающего, по оценкам специализированных порталов, составляет около 2 миллионов евро.

ВИДЕО. Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?