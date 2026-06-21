Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 00:22 | Обновлено 21 июня 2026, 01:06
1589
5

Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?

В состав киевлян может войти Пьер Мунгенге

21 июня 2026, 00:22 | Обновлено 21 июня 2026, 01:06
1589
5 Comments
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» может усилить линию атаки перспективным французским нападающим Пьером Мунгенге.

По имеющейся информации, украинский клуб заинтересован в подписании 19-летнего футболиста, который в ближайшее время получит статус свободного агента после завершения сотрудничества с «Пари Сен-Жермен».

В прошлом сезоне Мунгенге выступал за команду «ПСЖ» U-19, где продемонстрировал впечатляющую результативность: в 35 матчах нападающий забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

Форвард также имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Франции различных возрастных категорий — U-17, U-18 и U-20.

Трансферная стоимость талантливого нападающего, по оценкам специализированных порталов, составляет около 2 миллионов евро.

ВИДЕО. Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?

По теме:
Тоттенхэм определился с будущим ван де Вена на фоне интереса Барселоны
Ньюкасл отклонил предложение Тоттенхэма по Тонали на 90 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Порту подписал 16-летнего полузащитника
Динамо Киев трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ видео
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Футбол | 20 июня 2026, 08:35 9
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной

Богдан Попов перейдет в «Аталанту»

Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Бокс | 20 июня 2026, 08:55 4
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико

Рефери остановил бой после гонга

Все серьезно. Бразилия потеряла одного из лидеров атак
Футбол | 20.06.2026, 23:59
Все серьезно. Бразилия потеряла одного из лидеров атак
Все серьезно. Бразилия потеряла одного из лидеров атак
Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией
Футбол | 20.06.2026, 18:51
Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией
Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20.06.2026, 10:35
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мені здається за ним якась черга складається 
Ответить
+1
І як з таким гравцем ПСЖ не хоче продовжувати контракт, дивно якось 
Ответить
+1
Трансферна вартість за вільного агента? Цікаво. Компенсація за виховання лише.
Ответить
+1
ПСЖ відпускає молодого гравця з такими показниками? Щось підозріло
Ответить
0
У нього якiсь серйознi проблеми за полем? Як у Торреса - згвалтування,  чи наркота?бо проспекта з такою результативнiстю топовi клуби не вiдпускають.
Ответить
0
Популярные новости
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
19.06.2026, 07:32
Футбол
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 24
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
19.06.2026, 15:02 2
Футбол
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 20:45 40
Теннис
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
20.06.2026, 09:22 13
Бокс
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем