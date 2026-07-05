Арина Соболенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала одиночного разряда Уимблдона
5 июля на Уимблдонском турнире-2026 состоится поединок четвертого раунда в верхней части сетки женского одиночного разряда.
Ориентировочно в 18.20 по Киеву на центральный корт Уимблдона выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Наоми Осака (Япония, WTA 14). Поединок начнется после матча Джокович – Сафиуллин.
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Это будет седьмое очное противостояние соперниц. Счет 5:1 в пользу Соболенко.
Победительница поединка в четвертьфинале сыграет либо с Каролиной Муховой, либо с Барборой Крейчиковой.
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