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Уимблдон
05 июля 2026, 17:48 | Обновлено 05 июля 2026, 17:50
453
0

Арина Соболенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала одиночного разряда Уимблдона

05 июля 2026, 17:48 | Обновлено 05 июля 2026, 17:50
453
0
Арина Соболенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака
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5 июля на Уимблдонском турнире-2026 состоится поединок четвертого раунда в верхней части сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 18.20 по Киеву на центральный корт Уимблдона выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Наоми Осака (Япония, WTA 14). Поединок начнется после матча Джокович – Сафиуллин.

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Это будет седьмое очное противостояние соперниц. Счет 5:1 в пользу Соболенко.

Победительница поединка в четвертьфинале сыграет либо с Каролиной Муховой, либо с Барборой Крейчиковой.

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Арина Соболенко Наоми Осака смотреть онлайн Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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