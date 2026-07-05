19-летняя украинка пробилась в финал квалификации на турнире во Франции
Елизавета Котляр одолела Таисию Мордергер в трех сетах
19-летняя украинка Елизавета Котляр (WTA 451) вышла у финал квалификации на турнире WTA 125 в Контрексевиле, Франция.
Котляр одолела представительницу Германии Таисию Мордергер (WTA 1185) в трех сетах за 1 час и 56 минут, повесив баранку в третьем сете – 3:6, 6:3, 6:0.
Это было первое очное противостояние соперниц.
За место в основной сетке Елизавета поборется с француженкой Лив Булар.
WTA 125 Контрексевиль. Грунт, квалификация
Таисия Мордергер – Елизавета Котляр [6] – 6:3, 3:6, 0:6
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Як на мене, забагато сил віддала на матч з 29-річною гравчинею, яка вже два роки як у дванадцятій сотні, а вище п'ятої ніколи й не була (і то, в далекому 2017). Сподіваюсь, це була розминка і призвичаєння до місцевого корту.
Наступна - Л.Булар (WTA 996), яка в першому колі кваліфікації обіграла першу сіяну П. Кудерметову (WTA 113). Тримаєм кулачки за Єлизавету і бажаємо успіхів!)