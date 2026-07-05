19-летняя украинка пробилась в финал квалификации на турнире во Франции

19-летняя украинка Елизавета Котляр (WTA 451) вышла у финал квалификации на турнире WTA 125 в Контрексевиле, Франция.

Котляр одолела представительницу Германии Таисию Мордергер (WTA 1185) в трех сетах за 1 час и 56 минут, повесив баранку в третьем сете – 3:6, 6:3, 6:0.

Это было первое очное противостояние соперниц.

За место в основной сетке Елизавета поборется с француженкой Лив Булар.

WTA 125 Контрексевиль. Грунт, квалификация

Таисия Мордергер – Елизавета Котляр [6] – 6:3, 3:6, 0:6