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  4. 19-летняя украинка пробилась в финал квалификации на турнире во Франции
WTA
05 июля 2026, 17:12 |
428
2

19-летняя украинка пробилась в финал квалификации на турнире во Франции

Елизавета Котляр одолела Таисию Мордергер в трех сетах

05 июля 2026, 17:12 |
428
2 Comments
19-летняя украинка пробилась в финал квалификации на турнире во Франции
Instagram. Елизавета Котляр
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19-летняя украинка Елизавета Котляр (WTA 451) вышла у финал квалификации на турнире WTA 125 в Контрексевиле, Франция.

Котляр одолела представительницу Германии Таисию Мордергер (WTA 1185) в трех сетах за 1 час и 56 минут, повесив баранку в третьем сете – 3:6, 6:3, 6:0.

Это было первое очное противостояние соперниц.

За место в основной сетке Елизавета поборется с француженкой Лив Булар.

WTA 125 Контрексевиль. Грунт, квалификация

Таисия Мордергер Елизавета Котляр [6] – 6:3, 3:6, 0:6

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WTA Контрексевиль Таисия Мордергер Елизавета Котляр
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 2
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Молодець, що зібралась і повернула гру на свою користь! Вітаємо! 
Як на мене, забагато сил віддала на матч з 29-річною гравчинею, яка вже два роки як у дванадцятій сотні, а вище п'ятої ніколи й не була (і то, в далекому 2017). Сподіваюсь, це була розминка і призвичаєння до місцевого корту.
Наступна - Л.Булар (WTA 996), яка в першому колі кваліфікації обіграла першу сіяну П. Кудерметову (WTA 113). Тримаєм кулачки за Єлизавету і бажаємо успіхів!) 
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+3
Так все добре тільки 19-річна виглядає років на 27. Скільки їй насправді ?
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0
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