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  4. Дюмфрис стал 4-м футболистом в истории, перешедшим из Интера в Реал
Испания
05 июля 2026, 15:04 | Обновлено 05 июля 2026, 15:17
537
0

Дюмфрис стал 4-м футболистом в истории, перешедшим из Интера в Реал

Вспомним всех футболистов, которые после «нерадзурри» играли в составе мадридцев

05 июля 2026, 15:04 | Обновлено 05 июля 2026, 15:17
537
0
Дюмфрис стал 4-м футболистом в истории, перешедшим из Интера в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис
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30-летний защитник Дензел Дюмфрис стал 4-м игроком в истории, перешедшим из миланского Интера в мадридский Реал.

Сумма трансфера игрока составила 20 млн евро.

Ранее из Интера в состав «сливочных» переходили Роберто Карлос (1996/97), Роналдо (2002/03) и Матео Ковачич (2015/16).

Вспомним, какие суммы были заплачены Реалом Интеру за данных игроков.

Все переходы футболистов из Интера в Реал

  • 45 млн евро – Роналдо (Бразилия), 2002/03
  • 38 млн евро – Матео Ковачич (Хорватия), 2015/16
  • 20 млн евро – Дензел Дюмфрис (Нидерланды), 2026/27
  • 3.6 млн евро – Роберто Карлос (Бразилия), 1996/97
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Источник: Довбик близок к переходу в новый клуб. Есть первые детали сделки
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Серия A трансферы Интер Милан чемпионат Италии по футболу чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Дензел Дюмфрис
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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