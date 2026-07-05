Дюмфрис стал 4-м футболистом в истории, перешедшим из Интера в Реал

30-летний защитник Дензел Дюмфрис стал 4-м игроком в истории, перешедшим из миланского Интера в мадридский Реал.

Сумма трансфера игрока составила 20 млн евро.

Ранее из Интера в состав «сливочных» переходили Роберто Карлос (1996/97), Роналдо (2002/03) и Матео Ковачич (2015/16).

Вспомним, какие суммы были заплачены Реалом Интеру за данных игроков.

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