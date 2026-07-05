Испания05 июля 2026, 15:04 | Обновлено 05 июля 2026, 15:17
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Дюмфрис стал 4-м футболистом в истории, перешедшим из Интера в Реал
Вспомним всех футболистов, которые после «нерадзурри» играли в составе мадридцев
05 июля 2026, 15:04 | Обновлено 05 июля 2026, 15:17
537
0
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30-летний защитник Дензел Дюмфрис стал 4-м игроком в истории, перешедшим из миланского Интера в мадридский Реал.
Сумма трансфера игрока составила 20 млн евро.
Ранее из Интера в состав «сливочных» переходили Роберто Карлос (1996/97), Роналдо (2002/03) и Матео Ковачич (2015/16).
Вспомним, какие суммы были заплачены Реалом Интеру за данных игроков.
Все переходы футболистов из Интера в Реал
- 45 млн евро – Роналдо (Бразилия), 2002/03
- 38 млн евро – Матео Ковачич (Хорватия), 2015/16
- 20 млн евро – Дензел Дюмфрис (Нидерланды), 2026/27
- 3.6 млн евро – Роберто Карлос (Бразилия), 1996/97
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