ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал двукратного финалиста Лиги чемпионов
Дензел Дюмфрис покинул Интер
Мадридский «Реал» официально объявил о подписании контракта с голландским правым защитником миланского «Интера» Дензелом Дюмфрисом.
Отмечается, что контракт между «королевским» клубом и 30-летним футболистом будет действовать до лета 2030 года.
Сумма трансфера официально не разглашается, но ранее сообщалось, что «галактикос» активировали клаусулу игрока, составляющую 20 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Дензел Дюмфрис провёл 28 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее «Реал» официально подписал Марка Кукурелью.
Comunicado Oficial: Dumfries.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026
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