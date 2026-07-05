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Испания
05 июля 2026, 13:28 |
382
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал двукратного финалиста Лиги чемпионов

Дензел Дюмфрис покинул Интер

05 июля 2026, 13:28 |
382
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал двукратного финалиста Лиги чемпионов
ФК Реал Мадрид. Дензел Дюмфрис
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Мадридский «Реал» официально объявил о подписании контракта с голландским правым защитником миланского «Интера» Дензелом Дюмфрисом.

Отмечается, что контракт между «королевским» клубом и 30-летним футболистом будет действовать до лета 2030 года.

Сумма трансфера официально не разглашается, но ранее сообщалось, что «галактикос» активировали клаусулу игрока, составляющую 20 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Дензел Дюмфрис провёл 28 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее «Реал» официально подписал Марка Кукурелью.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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