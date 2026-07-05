ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал двукратного финалиста Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» официально объявил о подписании контракта с голландским правым защитником миланского «Интера» Дензелом Дюмфрисом.

Отмечается, что контракт между «королевским» клубом и 30-летним футболистом будет действовать до лета 2030 года.

Сумма трансфера официально не разглашается, но ранее сообщалось, что «галактикос» активировали клаусулу игрока, составляющую 20 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Дензел Дюмфрис провёл 28 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее «Реал» официально подписал Марка Кукурелью.