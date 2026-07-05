Новый тренер Бенфики принял важное решение по Судакову

Новый главный тренер лиссабонской «Бенфики» Марку Силва хочет вдохнуть новую жизнь в полузащитника сборной Украины Георгия Судакова и сделать его ключевым игроком своей команды. Об этом сообщает Correiho da Manha.

По информации источника, 48-летний специалист планирует сделать ставку именно на украинского хавбека, а не на Рафу Силву, игравшего на позиции «десятки» в «Бенфике» в прошлом сезоне.

Отмечается, что новый тренер лиссабонцев хочет использовать Георгия в роли атакующего полузащитника в двух ближайших товарищеских матчах, которые состоятся за «закрытыми дверьми».

Ранее спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна назвал Судакова очень особым игроком.