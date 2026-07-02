Срна – о звезде сборной Украины: «Это очень особенный игрок»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу украинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова и его перспектив в следующем сезоне.

«Думаю, что Георгий Судаков провел положительную первую половину прошлого сезона. Переход в «Бенфику» – непростое дело. Это огромный клуб с большим давлением, ожиданиями и требовательной атмосферой. Но у него есть характер, интеллект, техника и смелость, чтобы играть под давлением.

Я верю, что его второй сезон может быть еще лучше, потому что он лучше адаптируется к клубу, чемпионату и стране. Потому что «Бенфика» получила очень особого игрока», – сказал Срна в интервью A Bola.

Сообщалось, что директор «Бенфики» сделал важное заявление в отношении Судакова.