Срна – о звезде сборной Украины: «Это очень особенный игрок»
Директор Шахтера верит в Георгия Судакова
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу украинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова и его перспектив в следующем сезоне.
«Думаю, что Георгий Судаков провел положительную первую половину прошлого сезона. Переход в «Бенфику» – непростое дело. Это огромный клуб с большим давлением, ожиданиями и требовательной атмосферой. Но у него есть характер, интеллект, техника и смелость, чтобы играть под давлением.
Я верю, что его второй сезон может быть еще лучше, потому что он лучше адаптируется к клубу, чемпионату и стране. Потому что «Бенфика» получила очень особого игрока», – сказал Срна в интервью A Bola.
Сообщалось, что директор «Бенфики» сделал важное заявление в отношении Судакова.
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