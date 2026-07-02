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  4. Срна – о звезде сборной Украины: «Это очень особенный игрок»
Португалия
02 июля 2026, 14:34 |
804
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Срна – о звезде сборной Украины: «Это очень особенный игрок»

Директор Шахтера верит в Георгия Судакова

02 июля 2026, 14:34 |
804
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Срна – о звезде сборной Украины: «Это очень особенный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу украинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова и его перспектив в следующем сезоне.

«Думаю, что Георгий Судаков провел положительную первую половину прошлого сезона. Переход в «Бенфику» – непростое дело. Это огромный клуб с большим давлением, ожиданиями и требовательной атмосферой. Но у него есть характер, интеллект, техника и смелость, чтобы играть под давлением.

Я верю, что его второй сезон может быть еще лучше, потому что он лучше адаптируется к клубу, чемпионату и стране. Потому что «Бенфика» получила очень особого игрока», – сказал Срна в интервью A Bola.

Сообщалось, что директор «Бенфики» сделал важное заявление в отношении Судакова.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков Шахтер Донецк Дарио Срна
Антон Романенко Источник: A Bola
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Сподіваюсь, наступник Моура його розкриє
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