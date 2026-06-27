Директор Бенфики сделал важное заявление об игроке сборной Украины

Генеральный директор лиссабонской «Бенфики» Мариу Бранку выступил с заявлением, в котором акцентировал внимание на игроках, которые не смогли полностью раскрыть свой потенциал в завершившемся сезоне. Как известно, одним из таких футболистов является полузащитник сборной Украины Георгий Судаков.

«Мы полностью согласны с тренером, и тренер согласен с нами по поводу целей, которые мы ставим перед собой. Как я уже говорил, во-первых, нам нужно посмотреть внутрь команды и это не ограничивается игроками из молодежной академии.

В прошлом году, в летнее трансферное окно, мы сделали значительные инвестиции в состав, и некоторые игроки по тем или иным причинам – либо из-за меньшего количества игрового времени, либо потому, что они не показали желаемых результатов – не достигли того уровня, которого, как нам казалось, они должны были достичь.

Но с изменением тренерского штаба меняется и игровая модель, и система, хоть и не так сильно, но некоторые характеристики самой модели. С этой точки зрения, некоторые игроки также могут улучшить свои характеристики благодаря этим изменениям.

Тренер и мы также хотим обратить внимание на тех игроков, которые, возможно, не достигли того уровня, которого, как мы знаем, могут достичь, если произойдут некоторые изменения и будет создана другая структура», – сказал Бранку в интервью Benfica TV.

Ранее журналист объяснил заявление тренера «Бенфики» о Судакове.