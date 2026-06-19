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  4. «Это не случайно». Журналист объяснил заявление тренера Бенфики о Судакове
Португалия
19 июня 2026, 13:43 |
876
0

«Это не случайно». Журналист объяснил заявление тренера Бенфики о Судакове

Жозе Нуньес ожидает, что у игрока сборной Украины будет еще один шанс у Бенфики

19 июня 2026, 13:43 |
876
0
«Это не случайно». Журналист объяснил заявление тренера Бенфики о Судакове
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Португальский журналист Жозе Нуньес поделился мнением по поводу заявления нового главного тренера лиссабонской «Бенфики» Марку Силвы, который сказал, что будет рассчитывать на украинского полузащитника своей команды Георгия Судакова.

«Он не случайно упомянул имя Судакова, я думаю, это просто ситуация, которую он выделяет, чтобы сказать, что будет дальше. Он приезжает, чтобы посмотреть и использовать то, что уже есть у «Бенфики», независимо от того, выйдет ли клуб на трансферный рынок.

Марку Силва своими словами о Судакове показал, что хочет попытаться реабилитировать в «Бенфике» тех игроков, которых мало использовали. И мне это нравиться.

На самом деле такого игрока, как Судаков, вполне логично использовать повторно и пытаться понять, что он может предложить. Потому что первый сезон Судакова был очень плохим», – сказал Нуньес в эфире программы Mercado NOW.

Сообщалось, что в Португалии ожидают взрыва от Судакова.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков Марку Силва
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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