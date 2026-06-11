Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Высококлассный игрок». В Португалии ожидают взрыва от Судакова
Португалия
11 июня 2026, 12:04 |
236
2

«Высококлассный игрок». В Португалии ожидают взрыва от Судакова

Педру Росманиньо видит потенциал в украинце

11 июня 2026, 12:04 |
236
2 Comments
«Высококлассный игрок». В Португалии ожидают взрыва от Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Заместитель спортивного редактора CNN Portugal Педру Росманиньо ожидает, что украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков сможет раскрыть свой потенциал под руководством будущего главного тренера команды Марку Силвы.

«Это была очень значительная инвестиция, которую «Бенфика» сделала в прошлом сезоне. Инвестиция, которая может превысить 30 миллионов евро. И мне кажется, что это произойдет. Мы должны смотреть на игрока не только как на профессионала, но и как человека. И знать, что он преодолевает сложный этап с личной точки зрения. Он использовал социальные сети, чтобы сказать, что переживает не самый лучший момент.

С личной точки зрения, это была в некоторой степени депрессивная фаза. Особенно потому, что, видите ли, это не беспрецедентный случай, в частности, с украинскими игроками, которые должны быть сосредоточены на поле, но очень хорошо знают, что происходит в их стране. У Судакова даже был тот ужасный эпизод, когда его беременная жена находилась в одном из разбомбленных зданий.

Иными словами, следующему тренеру «Бенфики» и следующему тренерскому штабу придется работать над восстановлением сначала человека, а уже потом – игрока. Что касается его качеств, то, конечно, их много. Мы уже видели качества Судакова, в частности, когда он играл за донецкий «Шахтер», с фантастическими выступлениями. Посмотрите матч на «Сантьяго Бернабеу» с «Реалом».

Поэтому мне кажется, что Марку Силва и следующий тренерский штаб должны будут восстановить игрока, и я бы сказал, что, возможно, он мог бы стать, главным подкреплением, которое будет иметь «Бенфика» в следующем сезоне. Потому что он является высококлассным игроком, это уже имеющий опыт игрок, который, играя на правильной позиции, может многое дать «Бенфике», – сказал Росманиньо в эфире CNN Portugal.

Сообщалось, что в «Бенфике» определились с будущим Судакова.

По теме:
В Португалии прокомментировали продажу Трубина в АПЛ. Упомянули Шахтер
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Стало известно, что ждет Судакова после назначения нового тренера Бенфики
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков Марку Силва
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переход Караваева из Динамо в Шахтер. Мнения специалистов
Футбол | 10 июня 2026, 21:54 60
Переход Караваева из Динамо в Шахтер. Мнения специалистов
Переход Караваева из Динамо в Шахтер. Мнения специалистов

В составе «горняков» крайний защитник будет футболистом ротации

«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Бокс | 11 июня 2026, 09:22 0
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику

Сулейман сообщил, что для украинца будет санкционирован бой с Кабайелом

Роналду – с титулом, а Мбаппе – без рекорда. Авантюрные прогнозы на ЧМ
Футбол | 11.06.2026, 09:00
Роналду – с титулом, а Мбаппе – без рекорда. Авантюрные прогнозы на ЧМ
Роналду – с титулом, а Мбаппе – без рекорда. Авантюрные прогнозы на ЧМ
Трансфер Владислава Ваната находится на грани срыва из-за требований Жироны
Футбол | 11.06.2026, 11:11
Трансфер Владислава Ваната находится на грани срыва из-за требований Жироны
Трансфер Владислава Ваната находится на грани срыва из-за требований Жироны
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Футбол | 10.06.2026, 12:44
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Судаков ще обов'язково розкриється!
Ответить
0
Може у Трабзонспор?
Ответить
0
Популярные новости
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
09.06.2026, 08:39 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 7
Футбол
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
09.06.2026, 15:31 31
Теннис
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 41
Футбол
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 47
Футбол
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 16
Футбол
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
10.06.2026, 02:35
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем