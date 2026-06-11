«Высококлассный игрок». В Португалии ожидают взрыва от Судакова

Заместитель спортивного редактора CNN Portugal Педру Росманиньо ожидает, что украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков сможет раскрыть свой потенциал под руководством будущего главного тренера команды Марку Силвы.

«Это была очень значительная инвестиция, которую «Бенфика» сделала в прошлом сезоне. Инвестиция, которая может превысить 30 миллионов евро. И мне кажется, что это произойдет. Мы должны смотреть на игрока не только как на профессионала, но и как человека. И знать, что он преодолевает сложный этап с личной точки зрения. Он использовал социальные сети, чтобы сказать, что переживает не самый лучший момент.

С личной точки зрения, это была в некоторой степени депрессивная фаза. Особенно потому, что, видите ли, это не беспрецедентный случай, в частности, с украинскими игроками, которые должны быть сосредоточены на поле, но очень хорошо знают, что происходит в их стране. У Судакова даже был тот ужасный эпизод, когда его беременная жена находилась в одном из разбомбленных зданий.

Иными словами, следующему тренеру «Бенфики» и следующему тренерскому штабу придется работать над восстановлением сначала человека, а уже потом – игрока. Что касается его качеств, то, конечно, их много. Мы уже видели качества Судакова, в частности, когда он играл за донецкий «Шахтер», с фантастическими выступлениями. Посмотрите матч на «Сантьяго Бернабеу» с «Реалом».

Поэтому мне кажется, что Марку Силва и следующий тренерский штаб должны будут восстановить игрока, и я бы сказал, что, возможно, он мог бы стать, главным подкреплением, которое будет иметь «Бенфика» в следующем сезоне. Потому что он является высококлассным игроком, это уже имеющий опыт игрок, который, играя на правильной позиции, может многое дать «Бенфике», – сказал Росманиньо в эфире CNN Portugal.

Сообщалось, что в «Бенфике» определились с будущим Судакова.