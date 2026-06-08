«Моуриньо этого не сделал». В Бенфике определились с будущим Судакова

Журналист A Bola Нуну Рейc поделился мнением по поводу планов будущего главного тренера лиссабонской «Бенфики» Марку Силвы на украинского полузащитника команды Георгия Судакова.

«Ситуация такова, что «Бенфика» знает, что не может выгодно продать большинство своих игроков, потому что они обесценились. Некоторых дорогих игроков были готовы продать, как в случае с Судаковым и Ивановичем. И это всего два ярких примера.

И Марку Силва пришел работать над этим. То есть, не ожидается, что «Бенфика» продаст Судакова ниже установленной цены, не ожидается, что «Бенфика» продаст Ивановича за бесценок. «Бенфика» будет изучать с Марку Силвой возможность оставить его в составе.

Судаков, Ричард Риос, Иванович – это игроки, прибывшие в «Бенфику» год назад или менее года назад, поэтому речь идет о попытке извлечь из них ту ценность, которую в них распознали на момент подписания и которую не извлек Жозе Моуриньо. И я не буду много говорить об этом, потому что он работал с ними короткое время», – сказал Рейс в эфире A Bola.

Сообщалось, что новый тренер «Бенфики» поставил условие руководству клуба по поводу Судакова.