Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Моуриньо этого не сделал». В Бенфике определились с будущим Судакова
Португалия
08 июня 2026, 14:32 | Обновлено 08 июня 2026, 14:40
982
1

«Моуриньо этого не сделал». В Бенфике определились с будущим Судакова

Журналист Нуну Рейc оценил ситуацию с украинцем

08 июня 2026, 14:32 | Обновлено 08 июня 2026, 14:40
982
1 Comments
«Моуриньо этого не сделал». В Бенфике определились с будущим Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Журналист A Bola Нуну Рейc поделился мнением по поводу планов будущего главного тренера лиссабонской «Бенфики» Марку Силвы на украинского полузащитника команды Георгия Судакова.

«Ситуация такова, что «Бенфика» знает, что не может выгодно продать большинство своих игроков, потому что они обесценились. Некоторых дорогих игроков были готовы продать, как в случае с Судаковым и Ивановичем. И это всего два ярких примера.

И Марку Силва пришел работать над этим. То есть, не ожидается, что «Бенфика» продаст Судакова ниже установленной цены, не ожидается, что «Бенфика» продаст Ивановича за бесценок. «Бенфика» будет изучать с Марку Силвой возможность оставить его в составе.

Судаков, Ричард Риос, Иванович – это игроки, прибывшие в «Бенфику» год назад или менее года назад, поэтому речь идет о попытке извлечь из них ту ценность, которую в них распознали на момент подписания и которую не извлек Жозе Моуриньо. И я не буду много говорить об этом, потому что он работал с ними короткое время», – сказал Рейс в эфире A Bola.

Сообщалось, что новый тренер «Бенфики» поставил условие руководству клуба по поводу Судакова.

По теме:
Реал выбрал игроков, которые не нужны Моуриньо и должны покинуть клуб
Жозе Моуриньо выбрал пять футболистов, которых нужно подписать Реалу
Перес выиграл выборы президента Реала
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Марку Силва Георгий Судаков Жозе Моуриньо
Антон Романенко Источник: A Bola
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07 июня 2026, 21:09 115
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена

Поединок был досрочно завершен, Эриксена направили в больницу

ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Футбол | 08 июня 2026, 07:20 10
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене

Футболист находится в стабильном состоянии

Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Футбол | 08.06.2026, 10:23
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Футбол | 08.06.2026, 09:06
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Врач сборной Дании поделился новостями о состоянии Эриксена
Футбол | 08.06.2026, 12:24
Врач сборной Дании поделился новостями о состоянии Эриксена
Врач сборной Дании поделился новостями о состоянии Эриксена
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Интересно, какую такую ценность можно вытянуть с деревянного сундукова? Невооружённым глазом по игре за сборную Украины видно, что его ценность ниже плинтуса.
Ответить
0
Популярные новости
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
06.06.2026, 18:01 112
Теннис
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12 1
Бокс
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 38
Футбол
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 10
Футбол
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
06.06.2026, 09:36 22
Футбол
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
07.06.2026, 08:33 10
Футбол
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем