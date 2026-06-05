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Португалия
05 июня 2026, 10:57 | Обновлено 05 июня 2026, 11:06
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Новый тренер Бенфики поставил условие руководству клуба по поводу Судакова

Марку Силва хочет сохранить украинского полузащитника

05 июня 2026, 10:57 | Обновлено 05 июня 2026, 11:06
1910
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Новый тренер Бенфики поставил условие руководству клуба по поводу Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Марку Силва, который вскоре должен стать новым главным тренером лиссабонской «Бенфики», уже обратился к руководству своего будущего клуба с требованием касательно украинского полузащитника команды Георгия Судакова.

Как сообщает Mais Futebol, 48-летний специалист попросил не выставлять перспективного хавбека на трансфер ни при каких обстоятельствах. Силва считает украинца игроком, не подлежащим продаже, и хочет сохранить его в команде.

В текущем сезоне Судаков сыграл в составе Бенфики 36 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и пятью результативными передачами.

Ранее главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека сравнил ситуацию Судакова с обстоятельствами, с которыми сталкивался другой украинец – Роман Яремчук.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков Марку Силва
Антон Романенко Источник: Maisfutebol
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Бо не буду головним тренером 
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+1
Чому умову??? Пишіть як було - ультиматум...
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+1
Доя оценки игрока надо считать не сыгранные матчи, а сыгранные минуты. 
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0
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