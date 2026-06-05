Новый тренер Бенфики поставил условие руководству клуба по поводу Судакова

Марку Силва, который вскоре должен стать новым главным тренером лиссабонской «Бенфики», уже обратился к руководству своего будущего клуба с требованием касательно украинского полузащитника команды Георгия Судакова.

Как сообщает Mais Futebol, 48-летний специалист попросил не выставлять перспективного хавбека на трансфер ни при каких обстоятельствах. Силва считает украинца игроком, не подлежащим продаже, и хочет сохранить его в команде.

В текущем сезоне Судаков сыграл в составе Бенфики 36 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и пятью результативными передачами.

Ранее главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека сравнил ситуацию Судакова с обстоятельствами, с которыми сталкивался другой украинец – Роман Яремчук.