Новый тренер Бенфики поставил условие руководству клуба по поводу Судакова
Марку Силва хочет сохранить украинского полузащитника
Марку Силва, который вскоре должен стать новым главным тренером лиссабонской «Бенфики», уже обратился к руководству своего будущего клуба с требованием касательно украинского полузащитника команды Георгия Судакова.
Как сообщает Mais Futebol, 48-летний специалист попросил не выставлять перспективного хавбека на трансфер ни при каких обстоятельствах. Силва считает украинца игроком, не подлежащим продаже, и хочет сохранить его в команде.
В текущем сезоне Судаков сыграл в составе Бенфики 36 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и пятью результативными передачами.
Ранее главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека сравнил ситуацию Судакова с обстоятельствами, с которыми сталкивался другой украинец – Роман Яремчук.
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