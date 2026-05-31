Паулу ФОНСЕКА: «Судаков не в той обстановке. Приведу пример Яремчука»

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека поделился мнением по поводу проблем, с которыми столкнулся украинский полузащитник Георгий Судаков в лиссабонской «Бенфике».

«Игрокам нужны благоприятные условия, и я не сомневаюсь в качествах Судакова. Может быть, он сейчас находится не в той обстановке. Когда я это говорю, наверное, это связано с тем, что сначала он играл на не подходящих ему позициях, что, возможно, подорвало его уверенность.

Пребывание в «Бенфике» для украинского игрока оказывает большое влияние на него. Давление другое, внимание к нему другое. И это тяжелое время для игроков. Я ничуть не сомневаюсь в качествах Судакова и думаю, что в соответствующей обстановке он станет очень важным игроком для «Бенфики» в будущем.

Могу привести пример Романа Яремчука, который тоже был там и испытывал трудности – это было во время начала войны. И он очень озабочен ситуацией в Украине, как и его жена. Он приехал в «Лион» и хорошо себя проявил. Это связано с контекстом, с моментами. Я ничуть не сомневаюсь в качествах украинских игроков «Бенфики», – сказал Фонсека в интервью A Bola.

Сообщалось, что «Бенфика» выставит на трансфер Судакова, клуб уже определился с ценой.