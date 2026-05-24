Бенфика выставит на трансфер украинца. Клуб уже определился с ценой
Столицу Португалии может покинуть Георгий Судаков
Лиссабонская «Бенфика» готова попрощаться сразу с несколькими своими игроками в летнее трансферное окно, сообщает Record.
В когорту футболистов, которые могут покинуть столицу Португалии, попал и украинский полузащитник Георгий Судаков. Продать 23-летнего хавбека «Бенфика» будет готова за сумму в 20-25 млн евро.
Отмечается, что украинец не смог произвести впечатление на руководство клуба своими выступлениями после перехода из донецкого «Шахтера» летом прошлого года.
Сообщалось, что сам Судаков готов пойти против «Бенфики» и остаться в Лиссабоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Торренсе победил в овертайме и получил право сыграть в основе Лиге Европы
Поединок покажет MEGOGO для украинцев из Польши и Чехии