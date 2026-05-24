Бенфика выставит на трансфер украинца. Клуб уже определился с ценой

Лиссабонская «Бенфика» готова попрощаться сразу с несколькими своими игроками в летнее трансферное окно, сообщает Record.

В когорту футболистов, которые могут покинуть столицу Португалии, попал и украинский полузащитник Георгий Судаков. Продать 23-летнего хавбека «Бенфика» будет готова за сумму в 20-25 млн евро.

Отмечается, что украинец не смог произвести впечатление на руководство клуба своими выступлениями после перехода из донецкого «Шахтера» летом прошлого года.

Сообщалось, что сам Судаков готов пойти против «Бенфики» и остаться в Лиссабоне.