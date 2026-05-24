Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика выставит на трансфер украинца. Клуб уже определился с ценой
Португалия
24 мая 2026, 22:54 | Обновлено 24 мая 2026, 22:55
1039
2

Бенфика выставит на трансфер украинца. Клуб уже определился с ценой

Столицу Португалии может покинуть Георгий Судаков

24 мая 2026, 22:54 | Обновлено 24 мая 2026, 22:55
1039
2 Comments
Бенфика выставит на трансфер украинца. Клуб уже определился с ценой
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лиссабонская «Бенфика» готова попрощаться сразу с несколькими своими игроками в летнее трансферное окно, сообщает Record.

В когорту футболистов, которые могут покинуть столицу Португалии, попал и украинский полузащитник Георгий Судаков. Продать 23-летнего хавбека «Бенфика» будет готова за сумму в 20-25 млн евро.

Отмечается, что украинец не смог произвести впечатление на руководство клуба своими выступлениями после перехода из донецкого «Шахтера» летом прошлого года.

Сообщалось, что сам Судаков готов пойти против «Бенфики» и остаться в Лиссабоне.

По теме:
Трубин заинтересовал клуб АПЛ. Бенфика назвала цену на украинца
К любимому тренеру. Судаков уехал в АПЛ после проблем в Бенфике
«Судаков делал чужую работу». В Португалии нашли виновного в провале игрока
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии
Футбол | 24 мая 2026, 22:27 0
Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии
Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии

Торренсе победил в овертайме и получил право сыграть в основе Лиге Европы

Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Бокс | 24 мая 2026, 01:00 0
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен

Поединок покажет MEGOGO для украинцев из Польши и Чехии

Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Бокс | 24.05.2026, 07:14
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Суперкамбек от Дарьи! Снигур выбила 20-ю ракетку на старте Ролан Гаррос
Теннис | 24.05.2026, 21:31
Суперкамбек от Дарьи! Снигур выбила 20-ю ракетку на старте Ролан Гаррос
Суперкамбек от Дарьи! Снигур выбила 20-ю ракетку на старте Ролан Гаррос
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Бокс | 24.05.2026, 07:12
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А що вже 200 млн не дають?
Ответить
+3
100 відсотків в Італію поїде. Його 2 роки всі італійські гранди хотіли.За цей рік вони зрозуміли що Георгій коштує кожного заплаченого центу.Думаю зараз розпочнеться така бороться за цей діамант в Італії, вони всі будуть перебивати ставки один одного, тому думаю що мільйонів 80 вдасться заробити на Судакові. Хтось не згідний? Чекаю аргументовану позицію в коментарях.
Ответить
+2
Популярные новости
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
24.05.2026, 10:51 36
Бокс
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 12
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
24.05.2026, 15:03 40
Футбол
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
23.05.2026, 00:05
Футбол
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем