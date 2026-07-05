Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник

Центральный защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко отказались возвращаться в Украину для продолжения карьеры. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

В прошлом сезоне оба футболиста, контракты которых принадлежат киевскому «Динамо», играли на правах аренды в составе польской «Лехии» Гданьск.

В услугах украинцев был заинтересован одесский «Черноморец», однако оба игрока сообщили о своем нежелании возвращаться в страну на данном этапе карьере:

«Черноморец» пытался арендовать Царенко и Дячука. Однако безуспешно – игроки отказались возвращаться в Украину», – сообщил журналист Михаил Спиваковский.

И Дячук, и Царенко не входят в планы главного тренера «бело-синих» Игоря Костюка и не попали в список футболистов, которые отправились на тренировочные сборы в Австрию.

«Лехия» по итогам сезона вылетела из Экстракласы, заняв 16-е место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Польши.

Дячук провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист. В активе Царенко – восемь сыгранных матчей и одна результативная передача