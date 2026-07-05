Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 19:21 | Обновлено 05 июля 2026, 19:26
1460
1

Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник

Защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко продолжают находиться в Польше

05 июля 2026, 19:21 | Обновлено 05 июля 2026, 19:26
1460
1 Comments
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
ФК Лехия Гданськ. Максим Дячук
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Центральный защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко отказались возвращаться в Украину для продолжения карьеры. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

В прошлом сезоне оба футболиста, контракты которых принадлежат киевскому «Динамо», играли на правах аренды в составе польской «Лехии» Гданьск.

В услугах украинцев был заинтересован одесский «Черноморец», однако оба игрока сообщили о своем нежелании возвращаться в страну на данном этапе карьере:

«Черноморец» пытался арендовать Царенко и Дячука. Однако безуспешно – игроки отказались возвращаться в Украину», – сообщил журналист Михаил Спиваковский.

И Дячук, и Царенко не входят в планы главного тренера «бело-синих» Игоря Костюка и не попали в список футболистов, которые отправились на тренировочные сборы в Австрию.

«Лехия» по итогам сезона вылетела из Экстракласы, заняв 16-е место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Польши.

Дячук провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист. В активе Царенко – восемь сыгранных матчей и одна результативная передача

По теме:
18-летний Пьер МУНГЕНГЕ: «Знал о матчах Динамо против Баварии в 75-м году»
Павел ЛЮСИН: «В Динамо играю в нападении, в сборной просят действовать из г
Звездный вингер Милана согласился на переход в Тоттенхэм
Динамо Киев Максим Дячук Антон Царенко Черноморец Одесса чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 05 июля 2026, 07:50 15
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба

Захарченко был мобилизован в ВСУ

Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Футбол | 05 июля 2026, 08:38 13
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо

Матвей не против перехода в «Ливерпуль»

У Уайлдера дали официальный ответ Усику
Бокс | 05.07.2026, 08:55
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026
Футбол | 05.07.2026, 16:52
Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026
Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026
Коуч сборной Парагвая: «Матч против Франции? Мы боролись, как львы»
Футбол | 05.07.2026, 09:54
Коуч сборной Парагвая: «Матч против Франции? Мы боролись, как львы»
Коуч сборной Парагвая: «Матч против Франции? Мы боролись, как львы»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Легендарна динамівська школа ім. Іщенка
Ответить
-1
Популярные новости
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
04.07.2026, 08:25 3
Бокс
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
04.07.2026, 08:41 7
Футбол
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
04.07.2026, 03:45 44
Футбол
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем