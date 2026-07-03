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  4. Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 19:11 | Обновлено 03 июля 2026, 19:13
3341
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Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко

Киевский клуб продолжает формировать список игроков, которые будут нужны Игорю Костюку

03 июля 2026, 19:11 | Обновлено 03 июля 2026, 19:13
3341
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Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Киевское «Динамо» продолжает формировать заявку на сезон 2026/27 – главный тренер команды Игорь Костюк сейчас рассчитывает на 36 игроков, среди которых три новичка.

Во время летнего трансферного окна к «бело-синим» присоединились опытный польский защитник Томаш Кендзера, талантливый форвард академии ПСЖ Пьер Мунгенге и вратарь Илья Ольховый.

Долгое время в заявке команды не было одного из ключевых футболистов – вингера Андрея Ярмоленко, однако 3 июля его имя появилось на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.

В список попали и те, кто прошлый сезон провел на правах аренды в других клубах – полузащитники Джастин Лонвейк, Валентин Рубчинский, Роман Саленко, защитники Навин Малыш и Алексей Гусев.

Предварительная заявка Динамо на сезон 2026/27

Вратари: Руслан Нещерет, Илья Ольховый, Вячеслав Суркис, Борис Манько.

Защитники: Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Алиу Тиаре, Алексей Гусев, Владислав Захарченко, Денис Дикий, Максим Коробов, Навин Малыш, Александр Тымчик, Томаш Кендзера

Полузащитники: Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Владислав Герич, Владислав Кабаев, Джастин Лонвейк, Николай Михайленко, Шола Огундана, Кирилл Осипенко, Александр Пихаленок, Богдан Редушко, Валентин Рубчинский, Роман Саленко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Павел Люсин

Нападающие: Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко, Пьер Мунгенге

Подопечные Игоря Костюка продолжают подготовку к первому раунду Лиги Европы, в котором сыграют против румынской «Университати» Клуж – матчи состоятся 9 и 16 июля.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк Андрей Ярмоленко Пьер Мунгенге Томаш Кендзера Валентин Рубчинский Джастин Лонвейк Роман Саленко Алексей Гусев Навин Малыш Илья Ольховый
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Динама по любасу в пердів не вилетить! І не очікувайте, навід якщо і Суркісів на санкціїї нахлобучать...
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