Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 23:07 | Обновлено 03 июля 2026, 00:11
2342
2

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб

Денис Игнатенко присоединился к «Левому Берегу» на правах свободного агента

02 июля 2026, 23:07 | Обновлено 03 июля 2026, 00:11
2342
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевский «Левый Берег» объявил о подписании 23-летнего вратаря Дениса Игнатенко, который на протяжении последних десяти лет находился в структуре киевского «Динамо».

Голкипер с 2016 года начал играть за «бело-синих» в ДЮФЛ, а с 2020-го дебютировал в составе юношеской команды U-19. Участвовал в сборах первой команды «Динамо», попадал в заявку на матчи чемпионата и Кубка Украины, а также еврокубков.

С 1 июля получил статус свободного агента, поэтому «аисты» смогли подписать вратаря бесплатно. Стороны решили не разглашать условия перехода и срок контракта.

«Открываем второго новичка этого лета! Приветствуем в «Левом Берегу» голкипера Дениса Игнатенко! Пора играть, Денис!» – сообщил киевский клуб.

В прошлом сезоне Игнатенко не сыграл ни одного матча, однако попадал в заявку «Динамо» на матчи чемпионата, Кубка Украины, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

По теме:
12 млн. Манчестер Сити пытается перехватить у Арсенала 16-летнего таланта
Трансферная сага Виктора Цыганкова подходит к концу
«Не хочу обманывать». В известном клубе заговорили о трансфере Цыганкова
Динамо Киев Левый Берег Киев Денис Игнатенко трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Футбол | 02 июля 2026, 07:02 4
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб

Футболист может вернуться в «Лион»

ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
Бокс | 02 июля 2026, 07:29 15
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика

Гассиев без боя стал чемпионом WBA

10 из 10. В плей-офф ЧМ побеждают страны, где больше аэропортов
Футбол | 02.07.2026, 22:43
10 из 10. В плей-офф ЧМ побеждают страны, где больше аэропортов
10 из 10. В плей-офф ЧМ побеждают страны, где больше аэропортов
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Футбол | 02.07.2026, 16:31
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Футбол | 02.07.2026, 05:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
сделаю прогноз, что через год они его очень хорошо продадут.
парень талантливый и в Динамо его совершенно не оценили 
Ответить
+2
Може тут хоч заграє 
Ответить
+2
Популярные новости
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 16
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 21
Футбол
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 4
Бокс
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем