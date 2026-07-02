ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
Денис Игнатенко присоединился к «Левому Берегу» на правах свободного агента
Киевский «Левый Берег» объявил о подписании 23-летнего вратаря Дениса Игнатенко, который на протяжении последних десяти лет находился в структуре киевского «Динамо».
Голкипер с 2016 года начал играть за «бело-синих» в ДЮФЛ, а с 2020-го дебютировал в составе юношеской команды U-19. Участвовал в сборах первой команды «Динамо», попадал в заявку на матчи чемпионата и Кубка Украины, а также еврокубков.
С 1 июля получил статус свободного агента, поэтому «аисты» смогли подписать вратаря бесплатно. Стороны решили не разглашать условия перехода и срок контракта.
«Открываем второго новичка этого лета! Приветствуем в «Левом Берегу» голкипера Дениса Игнатенко! Пора играть, Денис!» – сообщил киевский клуб.
В прошлом сезоне Игнатенко не сыграл ни одного матча, однако попадал в заявку «Динамо» на матчи чемпионата, Кубка Украины, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
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