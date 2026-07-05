Калюжный объяснил, почему решил продлить контракт с ФК Харьков

Капитан ФК Харьков Иван Калюжный поделился эмоциями после заключения нового контракта с харьковским клубом. Полузащитник поставил перед собой довольно амбициозную цель.

«Клуб вышел с таким предложением ко мне, мы согласовали все детали, и я согласился подписать новый контракт. Я очень счастлив в этом клубе и очень рад этому событию.

Цели всегда высоки: добиваться более высоких результатов вместе с футбольным клубом Харьков. Думаю, что у нас все получится

Не будем идти так далеко до 2030 года. Я надеюсь, что уже в конце следующего сезона будет очень радостный момент и мы займем те места, которые планируем», – сказал Иван.

В летнее межсезонье Иван Калюжный был на радарах донецкого Шахтера, но главный тренер «горняков» Арда Туран забраковал трансфер и планирует довериться воспитаннику донецкого клуба.