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  4. Калюжный объяснил, почему решил продлить контракт с ФК Харьков
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 07:28 | Обновлено 05 июля 2026, 08:29
695
0

Калюжный объяснил, почему решил продлить контракт с ФК Харьков

Иван озвучил личные цели в харьковском клубе

05 июля 2026, 07:28 | Обновлено 05 июля 2026, 08:29
695
0
Калюжный объяснил, почему решил продлить контракт с ФК Харьков
ФК Харьков
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Капитан ФК Харьков Иван Калюжный поделился эмоциями после заключения нового контракта с харьковским клубом. Полузащитник поставил перед собой довольно амбициозную цель.

«Клуб вышел с таким предложением ко мне, мы согласовали все детали, и я согласился подписать новый контракт. Я очень счастлив в этом клубе и очень рад этому событию.

Цели всегда высоки: добиваться более высоких результатов вместе с футбольным клубом Харьков. Думаю, что у нас все получится

Не будем идти так далеко до 2030 года. Я надеюсь, что уже в конце следующего сезона будет очень радостный момент и мы займем те места, которые планируем», – сказал Иван.

В летнее межсезонье Иван Калюжный был на радарах донецкого Шахтера, но главный тренер «горняков» Арда Туран забраковал трансфер и планирует довериться воспитаннику донецкого клуба.

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Иван Калюжный Харьков продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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