Арда Туран нашел футболиста, который нужен Шахтеру вместо Калюжного
Денис Сметана получит шанс от турецкого специалиста и сможет проявить себя на сборах
Донецкий «Шахтер» решил окончательно отказаться от трансфера полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного, который играет в составе «Харькова».
Главный тренер «горняков» Арда Туран был заинтересован в услугах 28-летнего футболиста, однако в итоге решил предоставить шанс другому украинскому футболисту.
На тренировочные сборы с первой командой отправится талантливый полузащитник Денис Сметана, который получит шанс от турецкого специалиста, чтобы закрепиться в стартовом составе.
По информации источника, Туран доволен выступлением и потенциалом украинца, поэтому ждет от него уверенной игры в центре поля – Денис получит больше игрового времени в новом сезоне.
В кампании 2025/26 Сметана выступал в составе U-19, где провел 22 матча, забил девять мячей и отдал три результативных передачи. Полузащитник трижды попадал в заявку первой команды.
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