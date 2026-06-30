Арда Туран нашел футболиста, который нужен Шахтеру вместо Калюжного

Донецкий «Шахтер» решил окончательно отказаться от трансфера полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного, который играет в составе «Харькова».

Главный тренер «горняков» Арда Туран был заинтересован в услугах 28-летнего футболиста, однако в итоге решил предоставить шанс другому украинскому футболисту.

На тренировочные сборы с первой командой отправится талантливый полузащитник Денис Сметана, который получит шанс от турецкого специалиста, чтобы закрепиться в стартовом составе.

По информации источника, Туран доволен выступлением и потенциалом украинца, поэтому ждет от него уверенной игры в центре поля – Денис получит больше игрового времени в новом сезоне.

В кампании 2025/26 Сметана выступал в составе U-19, где провел 22 матча, забил девять мячей и отдал три результативных передачи. Полузащитник трижды попадал в заявку первой команды.