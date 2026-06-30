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  4. Арда Туран нашел футболиста, который нужен Шахтеру вместо Калюжного
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 10:37 |
770
0

Арда Туран нашел футболиста, который нужен Шахтеру вместо Калюжного

Денис Сметана получит шанс от турецкого специалиста и сможет проявить себя на сборах

30 июня 2026, 10:37 |
770
0
Арда Туран нашел футболиста, который нужен Шахтеру вместо Калюжного
ФК Шахтер Донецк. Денис Сметана
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Донецкий «Шахтер» решил окончательно отказаться от трансфера полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного, который играет в составе «Харькова».

Главный тренер «горняков» Арда Туран был заинтересован в услугах 28-летнего футболиста, однако в итоге решил предоставить шанс другому украинскому футболисту.

На тренировочные сборы с первой командой отправится талантливый полузащитник Денис Сметана, который получит шанс от турецкого специалиста, чтобы закрепиться в стартовом составе.

По информации источника, Туран доволен выступлением и потенциалом украинца, поэтому ждет от него уверенной игры в центре поля – Денис получит больше игрового времени в новом сезоне.

В кампании 2025/26 Сметана выступал в составе U-19, где провел 22 матча, забил девять мячей и отдал три результативных передачи. Полузащитник трижды попадал в заявку первой команды.

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Шахтер Донецк Арда Туран Денис Сметана Харьков Иван Калюжный Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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