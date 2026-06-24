Шахтер принял окончательное решение о потенциальном трансфере Калюжного

Полузащитник «Харькова» и сборной Украины Иван Калюжный не будет играть в составе донецкого «Шахтера». Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

Главный тренер «горняков» Арда Туран отказался от идеи с подписанием опытного футболиста из-за наличия в команде Егора Назарины, который будет получать регулярное игровое время.

Турецкий специалист полностью доволен выступлением украинца, поэтому не собирается рассматривать трансфер Калюжного. Конкуренцию Назарине составят Очеретько, Крыськив и Марлон Гомес.

По этой причине донецкий клуб не видит смысла усиливать опорную зону и центр полузащиты. «Горняки» сконцентрируют свое внимание на трансфере центрального защитника.

В прошлом сезоне Калюжный провел 31 матч, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт 28-летнего игрока с «Харьковом» истекает в июне 2028-го.