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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 19:47 | Обновлено 24 июня 2026, 20:03
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Шахтер принял окончательное решение о потенциальном трансфере Калюжного

Главный тренер донецкого клуба Арда Туран отказался от подписания игрока сборной Украины

24 июня 2026, 19:47 | Обновлено 24 июня 2026, 20:03
1225
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Шахтер принял окончательное решение о потенциальном трансфере Калюжного
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный
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Полузащитник «Харькова» и сборной Украины Иван Калюжный не будет играть в составе донецкого «Шахтера». Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

Главный тренер «горняков» Арда Туран отказался от идеи с подписанием опытного футболиста из-за наличия в команде Егора Назарины, который будет получать регулярное игровое время.

Турецкий специалист полностью доволен выступлением украинца, поэтому не собирается рассматривать трансфер Калюжного. Конкуренцию Назарине составят Очеретько, Крыськив и Марлон Гомес.

По этой причине донецкий клуб не видит смысла усиливать опорную зону и центр полузащиты. «Горняки» сконцентрируют свое внимание на трансфере центрального защитника.

В прошлом сезоне Калюжный провел 31 матч, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт 28-летнего игрока с «Харьковом» истекает в июне 2028-го.

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Шахтер Донецк Арда Туран Егор Назарина Олег Очеретько Марлон Гомес Дмитрий Крыськив Харьков Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
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Низззяяяя. В раздевалке может поубивать всех браузил.
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За всієї поваги до Калюжного - він, на мою суб'єктивну думку, за своєю грою та характером (хоч і нагадує Степаненко) не "вписується" в гру Шахтаря. Хай йому щастить десь в іншій команді. 
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