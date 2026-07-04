Соболева вышла в финал турнира WTT W50 в Германии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) вышла в финал грунтового турнира WTT W50 в Штутгарт-Файхингене, Германия.

Соболева уверенно обыграла третью сеяную, представительницу Аргентины Хулию Риеру (WTA 182) в двух сетах за 1 час и 27 минут – 6:4, 6:2.

Счет очных встреч соперниц – 1:1.

В финале Анастасия сыграет с седьмой сеяной, француженкой Алис Тубелло и попробует завоевать второй трофей категории WTT W50.

28 июня украинка стала чемпионкой грунтового турнира WTT W50 в Гданьске, завоевав самый большой трофей в карьере.

WTT W50 Штутгарт-Файхинген. Грунт, 1/2 финала

Хулия Риера [3] – Анастасия Соболева – 4:6, 2:6