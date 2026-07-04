Соболева вышла в финал турнира WTT W50 в Германии
Анастасия обыграла Хулию Риеру в двух сетах
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) вышла в финал грунтового турнира WTT W50 в Штутгарт-Файхингене, Германия.
Соболева уверенно обыграла третью сеяную, представительницу Аргентины Хулию Риеру (WTA 182) в двух сетах за 1 час и 27 минут – 6:4, 6:2.
Счет очных встреч соперниц – 1:1.
В финале Анастасия сыграет с седьмой сеяной, француженкой Алис Тубелло и попробует завоевать второй трофей категории WTT W50.
28 июня украинка стала чемпионкой грунтового турнира WTT W50 в Гданьске, завоевав самый большой трофей в карьере.
WTT W50 Штутгарт-Файхинген. Грунт, 1/2 финала
Хулия Риера [3] – Анастасия Соболева – 4:6, 2:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарные американки должны были стартовать 4 июля
Аргентина в сложном матче переиграла Кабо-Верде
Настюха зараз узагалі не відпочиває. Нагадує минулорічну Олександру, а також Юлю-2023.
"Ну, Хулі Рієра," - сказала Настя: це, тіпа, "'Вибачай' з іспанської", і пішла готуватися до фіналу.
А ця Тубелла, між іншим, щойно у 2 сетах обіграла першу сіяну.