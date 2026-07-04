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  4. Соболева вышла в финал турнира WTT W50 в Германии
ITF
04 июля 2026, 20:32 | Обновлено 04 июля 2026, 20:42
552
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Соболева вышла в финал турнира WTT W50 в Германии

Анастасия обыграла Хулию Риеру в двух сетах

04 июля 2026, 20:32 | Обновлено 04 июля 2026, 20:42
552
3 Comments
Соболева вышла в финал турнира WTT W50 в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 249) вышла в финал грунтового турнира WTT W50 в Штутгарт-Файхингене, Германия.

Соболева уверенно обыграла третью сеяную, представительницу Аргентины Хулию Риеру (WTA 182) в двух сетах за 1 час и 27 минут – 6:4, 6:2.

Счет очных встреч соперниц – 1:1.

В финале Анастасия сыграет с седьмой сеяной, француженкой Алис Тубелло и попробует завоевать второй трофей категории WTT W50.

28 июня украинка стала чемпионкой грунтового турнира WTT W50 в Гданьске, завоевав самый большой трофей в карьере.

WTT W50 Штутгарт-Файхинген. Грунт, 1/2 финала

Хулия Риера [3] – Анастасия Соболева – 4:6, 2:6

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Вірю в Настю і бажаю успіху!
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+4
"Мальчик хочет в Тамбов", а дівчинка - у Нью-Йорк - відчуйте різницю ;))
Настюха зараз узагалі не відпочиває. Нагадує минулорічну Олександру, а також Юлю-2023.
"Ну, Хулі Рієра," - сказала Настя: це, тіпа, "'Вибачай' з іспанської", і пішла готуватися до фіналу.
А ця Тубелла, між іншим, щойно у 2 сетах обіграла першу сіяну.
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+1
Пару, на жаль, програла. Втім, маючи в напарницях таке диво як Запаринюк, вже фінал досягнення. Зрозуміло, що проти двох сильних аргентинок (Рієра і Карле) шансів було обмаль.
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0
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