Лидер сборной Англии: «Он один из лучших, с кем я играл»
Деклан Райс в восторге от Эллиота Андерсона
Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс высказался об Эллиоте Андерсоне, ставшем игроком «Манчестер Сити».
«Он один из лучших, с кем я играл. Он постоянно владеет мячом, он – сердце команды. Наши первые 9-10 месяцев вместе были потрясающими».
Также Деклан Райс ответил на вопрос о том, какой совет он мог бы дать Андерсону после трансфера за 135 млн евро в «Манчестер Сити»: «Я не мог управлять ситуацией во время трансфера, и он тоже».
Андерсон дебютировал в сборной Англии в сентябре прошлого года и провел уже 13 матчей.
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