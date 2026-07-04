Лидер сборной Англии: «Он один из лучших, с кем я играл»

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс высказался об Эллиоте Андерсоне, ставшем игроком «Манчестер Сити».

«Он один из лучших, с кем я играл. Он постоянно владеет мячом, он – сердце команды. Наши первые 9-10 месяцев вместе были потрясающими».

Также Деклан Райс ответил на вопрос о том, какой совет он мог бы дать Андерсону после трансфера за 135 млн евро в «Манчестер Сити»: «Я не мог управлять ситуацией во время трансфера, и он тоже».

Андерсон дебютировал в сборной Англии в сентябре прошлого года и провел уже 13 матчей.