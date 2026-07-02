Трансфер Ман Сити стал историческим. Новичок превзошел Беллингема
Андерсон оставил позади Беллингема и стал самым дорогим британцем
Манчестер Сити объявил о трансфере центрального хавбека Ноттингем Форест Эллиота Андерсона за 116 миллионов фунтов, что сделало игрока самым дорогим английским футболистом.
Игрок превзошел результат Джуда Беллингема, который перебрался в Реал за 115 миллионов фунтов.
Андерсон стал самым дорогим игроком в истории Манчестер Сити, опередив Джека Грилиша (100 миллионов фунтов).
Топ-5 самых дорогих трансферов английских игроков
1. Эллиот Андерсон из Ноттингем Форест в Манчестер Сити за 116 млн фунтов
2. Джуд Беллингем из Боруссии Дортмунд в Реал за 115 млн фунтов
3. Деклан Райс из Вест Хэма в Арсенал за 105 млн фунтов
4. Джек Грилиш из Астон Виллы в Манчестер Сити за 100 млн фунтов
5. Гарри Кейн из Тоттенхэма в Баварию за 100 млн фунтов
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