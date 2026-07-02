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Англия
02 июля 2026, 18:02 | Обновлено 02 июля 2026, 18:15
365
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Трансфер Ман Сити стал историческим. Новичок превзошел Беллингема

Андерсон оставил позади Беллингема и стал самым дорогим британцем

02 июля 2026, 18:02 | Обновлено 02 июля 2026, 18:15
365
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Трансфер Ман Сити стал историческим. Новичок превзошел Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Андерсон и Беллингем
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Манчестер Сити объявил о трансфере центрального хавбека Ноттингем Форест Эллиота Андерсона за 116 миллионов фунтов, что сделало игрока самым дорогим английским футболистом.

Игрок превзошел результат Джуда Беллингема, который перебрался в Реал за 115 миллионов фунтов.

Андерсон стал самым дорогим игроком в истории Манчестер Сити, опередив Джека Грилиша (100 миллионов фунтов).

Топ-5 самых дорогих трансферов английских игроков

1. Эллиот Андерсон из Ноттингем Форест в Манчестер Сити за 116 млн фунтов
2. Джуд Беллингем из Боруссии Дортмунд в Реал за 115 млн фунтов
3. Деклан Райс из Вест Хэма в Арсенал за 105 млн фунтов
4. Джек Грилиш из Астон Виллы в Манчестер Сити за 100 млн фунтов
5. Гарри Кейн из Тоттенхэма в Баварию за 100 млн фунтов

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Эллиот Андерсон Манчестер Сити Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Джуд Беллингем
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Просто бред в мире миллионы от голода умирают а тут бля деньги на ветер 
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