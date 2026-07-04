Дарья Снигур – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) выступит в 1/16 финала Уимблдона-2026.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы США Эшлин Крюгер (WTA 102).

Встреча теннисисток состоится вторым запуском на корте №18. Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в 1/8 финала встретится либо с Мартой Костюк, либо с Эммой Наварро.

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