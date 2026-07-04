Возинья выступил с заявлением после безумного матча Аргентина – Кабо-Верде

Голкипер национальной сборной Кабо-Верде Возинья поделился эмоциями после поражения от национальной команды Аргентины (2:3) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Наша команда сражалась. Наша команда сделала все возможное, чтобы выиграть матч. Мы не смогли этого сделать, и мы расстроены результатом.

Но у нас есть все основания быть довольными и гордиться матчем и всем, чего мы добились на этом чемпионате мира. Мы достойно представили Кабо-Верде в качестве сборной. Сегодня мы на равных боролись против Аргентины», – сказал Озинья.

Национальная сборная Аргентины в 1/8 финала Мундиаля сыграет против сборной Египта. Матч Аргентина – Египет запланирован на вторник, 7 июля. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.