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  4. Возинья выступил с заявлением после безумного матча Аргентина – Кабо-Верде
Чемпионат мира
04 июля 2026, 10:28 |
1786
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Возинья выступил с заявлением после безумного матча Аргентина – Кабо-Верде

Голкипер похвалил своих партнеров по команде за матч против чемпионов мира

04 июля 2026, 10:28 |
1786
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Возинья выступил с заявлением после безумного матча Аргентина – Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья
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Голкипер национальной сборной Кабо-Верде Возинья поделился эмоциями после поражения от национальной команды Аргентины (2:3) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Наша команда сражалась. Наша команда сделала все возможное, чтобы выиграть матч. Мы не смогли этого сделать, и мы расстроены результатом.

Но у нас есть все основания быть довольными и гордиться матчем и всем, чего мы добились на этом чемпионате мира. Мы достойно представили Кабо-Верде в качестве сборной. Сегодня мы на равных боролись против Аргентины», – сказал Озинья.

Национальная сборная Аргентины в 1/8 финала Мундиаля сыграет против сборной Египта. Матч Аргентина – Египет запланирован на вторник, 7 июля. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

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Возинья сборная Кабо-Верде по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ESPN
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Був би ти, діду, трохи молодще, забрали би тебе прям сьогодні з руками й ногами, а так будеш і далі тренувать волейболістів
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