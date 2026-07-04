Буковина может подписать талантливого украинца, который играет в Германии

Черновицкая «Буковина» продолжает активную работу на трансферном рынке после победы в Первой лиге и выхода в элитный дивизион чемпионата Украины.

Клуб решил усилить состав и пригласил на просмотр 19-летнего Федора Бабака, который может сыграть на позициях опорного и центрального полузащитника, а также форварда.

Талантливый полузащитник ранее был в лагере черновицкой команды, но не сумел завоевать доверие главного тренера Сергея Шищенко. «Буковина» решила вернуть украинца и предоставить ему второй шанс.

В январе 2023 года полузащитник покинул словацкий «Слован» и перебрался в чемпионат Германии, где договорился о сотрудничестве с «Падерборном».

В структуре немецкого клуба Бабак выступал за U-17, U-19 и вторую команду. В прошлом сезоне провел 20 матчей, результативными действиями не отличался.

В активе Бабака – две игры в футболке сборной Украины U-19.