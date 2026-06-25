Буковина усилится футболистом ЛНЗ после выхода в Премьер-лигу
Фланговый защитник Илья Путря проведет следующий сезон в составе черновицкого клуба
Черновицкая «Буковина» продолжает активную работу на трансферном рынке после выхода в элитный дивизион – команда заняла первое место в турнирной таблице Первой лиги.
По информации ТаТоТаке, черновицкий клуб провел успешные переговоры о переходе флангового защитника Ильи Путри, контракт которого принадлежит черкасскому ЛНЗ.
Стороны договорились об аренде на один год, финансовые обязательства перед 28-летним футболистом будут разделены равномерно между двумя командами.
В услугах защитника были заинтересованы «Александрия» и одесский «Черноморец», однако Путря остановил свой выбор на варианте с «Буковиной».
В прошлом сезоне украинец провел четыре матча, в которых забил один гол. Контракт игрока с ЛНЗ истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.
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