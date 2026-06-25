Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина усилится футболистом ЛНЗ после выхода в Премьер-лигу
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 10:21 | Обновлено 25 июня 2026, 11:16
564
0

Буковина усилится футболистом ЛНЗ после выхода в Премьер-лигу

Фланговый защитник Илья Путря проведет следующий сезон в составе черновицкого клуба

25 июня 2026, 10:21 | Обновлено 25 июня 2026, 11:16
564
0
Буковина усилится футболистом ЛНЗ после выхода в Премьер-лигу
ФК ЛНЗ Черкассы. Илья Путря
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Черновицкая «Буковина» продолжает активную работу на трансферном рынке после выхода в элитный дивизион – команда заняла первое место в турнирной таблице Первой лиги.

По информации ТаТоТаке, черновицкий клуб провел успешные переговоры о переходе флангового защитника Ильи Путри, контракт которого принадлежит черкасскому ЛНЗ.

Стороны договорились об аренде на один год, финансовые обязательства перед 28-летним футболистом будут разделены равномерно между двумя командами.

В услугах защитника были заинтересованы «Александрия» и одесский «Черноморец», однако Путря остановил свой выбор на варианте с «Буковиной».

В прошлом сезоне украинец провел четыре матча, в которых забил один гол. Контракт игрока с ЛНЗ истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

По теме:
Бывший футболист Шахтера договорился о сотрудничестве с киевским клубом
Слухи: JT хочет забрать тренера Passion UA ​​с собой в Team Liquid
Клуб Украинской Премьер-лиги решил сократить бюджет на сезон 2026/27
Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы Илья Путря ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Футбол | 24 июня 2026, 21:55 18
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду

В первую очередь – надежду на лучшее для преданных поклонников «бело-синих»

В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 25 июня 2026, 06:36 0
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой

Анбер отметил, что Итауме некуда спешить

Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24.06.2026, 19:55
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Рома получила официальное предложение по Довбику и приняла решение
Футбол | 25.06.2026, 09:02
Рома получила официальное предложение по Довбику и приняла решение
Рома получила официальное предложение по Довбику и приняла решение
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Футбол | 25.06.2026, 05:58
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
ПЛОТНИЦКИЙ – о закрытом матче сборной Украины и дебюте в Лиге наций
ПЛОТНИЦКИЙ – о закрытом матче сборной Украины и дебюте в Лиге наций
23.06.2026, 10:44 1
Волейбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 23
Футбол
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 13
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 23
Футбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем