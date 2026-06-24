Буковине нужен форвард Полесья. Житомирский клуб получил предложение

Черновицкая «Буковина» нацелилась на форварда житомирского «Полесья» Александра Филиппова после завоевания путевки в Украинскую Премьер-лигу.

Главный тренер клуба Сергей Шищенко рассказал о планах на летнее трансферное окно, а также подтвердил интерес к опытному 33-летнему футболисту:

– Каждую позицию мы планируем усилить. В линию защиты, в среднюю линию, кого-то из атакующих хавбеков и нападающего. В каждой линии точечно усилимся.

По одному игроку нам будет достаточно, чтобы те ребята, которые останутся в команде и те, кого мы возьмем, позволили показать хороший результат.

– Ходят слухи, что вы хотели бы видеть Александра Филиппова. Сколько в этом правды?

– Мы действительно интересовались, спрашивали у «Полесья» о возможности взять его в аренду. Однако это очень ценный игрок для них и вряд ли они его отпустят, потому что у команды еврокубки, чемпионат и кубок, поэтому это тот игрок, который им нужен, – рассказал Шищенко.

В прошлом сезоне форвард провел 29 матчей, в которых забил пять голов и отдал три ассиста. Трансферная стоимость Филиппова составляет 400 тысяч евро, а его контракт истекает в июне 2027-го.