Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буковина нацелилась на форварда Полесья после выхода в Премьер-лигу
11 мая 2026, 13:09 | Обновлено 11 мая 2026, 13:27
Буковина нацелилась на форварда Полесья после выхода в Премьер-лигу

Черновицкий клуб и главный тренер Сергей Шищенко заинтересованы в услугах Александра Филиппова

ФК Полесье Житомир. Александр Филиппов

Представитель Первой лиги – черновицкая «Буковина» – продолжает подготовку к летнему трансферному окну после того, как завоевала путевку в элитный дивизион.

Главный тренер черновицкого клуба Сергей Шищенко намерен усилить линию атаки, поэтому заинтересован в переходе форварда житомирского «Полесья» Александра Филиппова.

«Желто-черные» планируют провести переговоры о трансфере опытного 33-летнего футболиста, но «волки» не горят желанием расставаться с украинцем, который нужен Руслану Ротаню.

В нынешнем сезоне Филиппов сыграл в 26 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт форварда истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

Житомирский клуб набрал 55 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. Подопечные Ротаня на один пункт опережают ближайшего преследователя и продолжают борьбу за серебряные награды.

Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Команда у Буковини міцна, але посилюватись все одно треба
