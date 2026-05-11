Буковина нацелилась на форварда Полесья после выхода в Премьер-лигу

Представитель Первой лиги – черновицкая «Буковина» – продолжает подготовку к летнему трансферному окну после того, как завоевала путевку в элитный дивизион.

Главный тренер черновицкого клуба Сергей Шищенко намерен усилить линию атаки, поэтому заинтересован в переходе форварда житомирского «Полесья» Александра Филиппова.

«Желто-черные» планируют провести переговоры о трансфере опытного 33-летнего футболиста, но «волки» не горят желанием расставаться с украинцем, который нужен Руслану Ротаню.

В нынешнем сезоне Филиппов сыграл в 26 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт форварда истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

Житомирский клуб набрал 55 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. Подопечные Ротаня на один пункт опережают ближайшего преследователя и продолжают борьбу за серебряные награды.