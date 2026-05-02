  4. Буковина стала чемпионом Первой лиги. Идут без поражений в сезоне
Первая лига
Подолье
02.05.2026 13:30 – FT 0 : 2
Буковина
Украина. Первая лига
02 мая 2026, 15:35 | Обновлено 02 мая 2026, 15:49
Буковина стала чемпионом Первой лиги. Идут без поражений в сезоне

Команда Шищенко выходит в УПЛ в статусе чемпиона

В Первой лиге определился чемпион – титул завоевала Буковина, которая обыграла Подолье 2:0 и официально стала недосягаемой для Черноморца.

Буковина оформила выход в УПЛ еще 18 апреля, но сегодня стала чемпионом. При этом у команды из Черновцов есть все шансы пройти чемпионат без поражений.

Буковина выиграла 23 встречи и трижды сыграла вничью. Для сезона без поражений осталось удачно провести четыре матча.

Первая лига. 26-й тур

Подолье – Буковина 0:2
Голы: Сакив, 55, Тищенко, 82

По теме:
Подолье – Буковина, Ворскла – Л. Берег, Нива Т – Металлист. Смотреть LIVE
Нива Тернополь – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Ворскла – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Футбол | 02 мая 2026, 04:43 27
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества

Оказывается, вингера отстранили ещё в январе

В УАФ определили двух кандидатов на должность тренера сборной Украины
Футбол | 02 мая 2026, 07:37 29
В УАФ определили двух кандидатов на должность тренера сборной Украины
В УАФ определили двух кандидатов на должность тренера сборной Украины

Выбирают между Мальдерой и Маркевичем

Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Мудрик готов к громкому камбэку. Это удивит многих
Футбол | 02.05.2026, 07:20
Мудрик готов к громкому камбэку. Это удивит многих
Мудрик готов к громкому камбэку. Это удивит многих
«Бенфика» готова продать Судакова. Моуринью озвучил претензии к украинцу
Футбол | 02.05.2026, 13:08
«Бенфика» готова продать Судакова. Моуринью озвучил претензии к украинцу
«Бенфика» готова продать Судакова. Моуринью озвучил претензии к украинцу
Популярные новости
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 42
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 9
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
30.04.2026, 20:10 1
Бокс
