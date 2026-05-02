Украина. Первая лига02 мая 2026, 15:35 | Обновлено 02 мая 2026, 15:49
Буковина стала чемпионом Первой лиги. Идут без поражений в сезоне
Команда Шищенко выходит в УПЛ в статусе чемпиона
В Первой лиге определился чемпион – титул завоевала Буковина, которая обыграла Подолье 2:0 и официально стала недосягаемой для Черноморца.
Буковина оформила выход в УПЛ еще 18 апреля, но сегодня стала чемпионом. При этом у команды из Черновцов есть все шансы пройти чемпионат без поражений.
Буковина выиграла 23 встречи и трижды сыграла вничью. Для сезона без поражений осталось удачно провести четыре матча.
Первая лига. 26-й тур
Подолье – Буковина 0:2
Голы: Сакив, 55, Тищенко, 82
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 мая 2026, 04:43 27
Оказывается, вингера отстранили ещё в январе
Футбол | 02 мая 2026, 07:37 29
Выбирают между Мальдерой и Маркевичем
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Футбол | 02.05.2026, 07:20
Футбол | 02.05.2026, 13:08
