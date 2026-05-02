Буковина стала чемпионом Первой лиги. Идут без поражений в сезоне

В Первой лиге определился чемпион – титул завоевала Буковина, которая обыграла Подолье 2:0 и официально стала недосягаемой для Черноморца.

Буковина оформила выход в УПЛ еще 18 апреля, но сегодня стала чемпионом. При этом у команды из Черновцов есть все шансы пройти чемпионат без поражений.

Буковина выиграла 23 встречи и трижды сыграла вничью. Для сезона без поражений осталось удачно провести четыре матча.

Первая лига. 26-й тур

Подолье – Буковина 0:2

Голы: Сакив, 55, Тищенко, 82