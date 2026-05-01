В субботу, 2 мая, состоится поединок 26-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 13:30.

Подолье

Текущий сезон складывается для хмельнитчан совсем неудачно. После 25 матчей Первой лиги Украины на балансе коллектива есть только 19 очков, из-за чего он и находится на предпоследнем, 15 месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже очень ощутимо – 8 зачетных пунктов.

В Кубке Украины «Подолье» смогло переиграть «Скалу 1911», однако на стадии 1/16 финала коллектив со счетом 1:4 уступил «Ингульцу».

Буковина Черновцы

А вот абсолютно зеркально складывается сезон у черновицкого коллектива. За 25 туров Первой лиги Украины «Буковине» удалось набрать 69 баллов, из-за чего она и находится на вершине общего зачета. Коллектив уже обеспечил себе участие в Премьер-лиге следующего сезона, ведь расстояние от конкурентов с 3-й строчки составляет уже 19 очков.

В Кубке Украины черно-желтые повторили свой прошлогодний рекорд и дошли до полуфинала, одолев на своем пути «Авангард», «Карпаты Львов», «Ниву Тернополь» и «ЛНЗ». Однако в 1/2 «Буковина» со счетом 3:0 проиграла киевскому «Динамо».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Буковина». За этот отрезок клуб завоевал 3 победы, 1 раз сыграл вничью, а еще 1 победу одержало «Подолье».

Интересные факты

«Подолье» не победило ни в одном из 6 предыдущих матчей.

Победная серия «Буковины» Первой лиге длится уже 9 матчей подряд.

«Буковина» забила 56 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – лучший результат среди всех команд.

