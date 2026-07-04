Аргентина не сумела переиграть Кабо-Верде в основное время. Будет овертайм
Счет в матче 1/16 финала ЧМ-2026 Аргентина – Кабо-Верде равный, 1:1
Сборные Аргентины и Кабо-Верде не сумели определить сильнейшего в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 в основное время – 1:1.
Команды обменялись голами – на 29-й минуте отличился Лионель Месси, а на 59-й сравнял Дерой Дуарте.
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Аргентина и Кабо-Верде проведут овертайм. Если по итогам дополнительных 30 минут (два тайма по 15 мин) счет будет равным, то встреча перейдет в серию пенальти.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля
Аргентина – Кабо-Верде – 1:1 (матч продолжается)
Гол: Месси, 29 – Дуарте, 59
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