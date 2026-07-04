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Чемпионат мира
04 июля 2026, 02:59 | Обновлено 04 июля 2026, 03:05
755
0

Аргентина не сумела переиграть Кабо-Верде в основное время. Будет овертайм

Счет в матче 1/16 финала ЧМ-2026 Аргентина – Кабо-Верде равный, 1:1

04 июля 2026, 02:59 | Обновлено 04 июля 2026, 03:05
755
0
Аргентина не сумела переиграть Кабо-Верде в основное время. Будет овертайм
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Аргентины и Кабо-Верде не сумели определить сильнейшего в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 в основное время – 1:1.

Команды обменялись голами – на 29-й минуте отличился Лионель Месси, а на 59-й сравнял Дерой Дуарте.

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Аргентина и Кабо-Верде проведут овертайм. Если по итогам дополнительных 30 минут (два тайма по 15 мин) счет будет равным, то встреча перейдет в серию пенальти.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля

Аргентина – Кабо-Верде – 1:1 (матч продолжается)

Гол: Месси, 29 – Дуарте, 59

Инфографика

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сборная Аргентины по футболу сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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