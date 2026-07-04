ВИДЕО. Сборная Кабо-Верде шокировала Аргентину, сравняв счет в матче ЧМ-26
Дерой Дуарте отличился в ворота аргентинцев на 59-й минуте игры 1/16 финала, 1:1
Сборная Кабо-Верде забила в ворота Аргентины в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026!
На 59-й минуте отличился Дерой Дуарте, который сумел сравнять счет в игре с действующими победителями мундиаля (1:1).
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Это лишь третий гол Кабо-Верде в истории ЧМ и первый в плей-офф. Дважды команда Кабо-Верде забила в матче группового этапа против Уругвая (2:2).
Первым в игре Аргентины и Кабо-Верде на 29-й мин отличился Лионель Месси. Встреча стартовала 4 июля в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.
❗️ ВИДЕО. Сборная Кабо-Верде шокировала Аргентину, сравняв счет в матче ЧМ-26
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