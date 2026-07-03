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Чемпионат мира
03 июля 2026, 22:38 | Обновлено 03 июля 2026, 22:43
632
0

Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал финальную пару чемпионата мира

Тарас Кабанов считает, что на ЧМ хватало проходных поединков

03 июля 2026, 22:38 | Обновлено 03 июля 2026, 22:43
632
0
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал финальную пару чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший нападающий национальной сборной Украины Тарас Кабанов эксклюзивно для Sport.ua назвал финалистов проходящего в США, Мексике и Канаде мирового футбольного форума, а также высказал пожелания лидеру португальцев Криштиану Роналду.

«На групповом этапе хватало матчей, где силы участников были не равны. Конечно, это негативно сказывалось на интересе к ЧМ, хотя этого следовало ожидать, учитывая значительное увеличение участников финальной стадии.

Тем не менее, склоняюсь к тому, что в раунде плей-офф уже обойдется без проходных поединков. Неудачи статусных сборных Германии и Уругвая не считаю сенсацией. Они своим футболом разочаровали. Больше жаль турок, которые вылетели не по игре. Так бывает, когда мяч банально не попадает в ворота даже с убойных позиций.

Кто сыграет в решающем поединке? Думаю, что французы с англичанами, в составе которых феерят Дембеле, Олисе, Мбаппе, Кейн, Беллингем.

Хотя, если откровенно, то я давно восхищаюсь игрой «звезды» португальцев Роналду. И очень хочется, чтобы он свою выдающуюся карьеру в этой сборной завершил завоеванием чемпионского титула, которого в активе голеадора Криштиану еще нет. Но здесь уже больше преобладают предпочтения болельщика».

Ранее в Британии предложили наградить Кейна рыцарским титулом.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу инсайд Тарас Кабанов Мнение эксперта Криштиану Роналду сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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